¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é26Ç¯...¾®Ìø¤æ¤à44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æüá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ¹â¤Î²ÎÉ±¤Ç¤¹¡×¡Ö18ºÐ¤Ç¤ÎÆüÊÆ¹ñ²ÈÆÈ¾§¥·¡¼¥ó¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
²ÖÂ«¤Ë°Ï¤Þ¤ì¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¡Ä
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¤æ¤¤¬X¤Çº£·î26Æü¤Ë44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ ºòÆü1¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ Í¤êÆñ¤¤»ö¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î¤ª¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤ª½Ë¤¤¤â¤·¤ÆÄº¤´¶¼Õ´¶¼Õ¤Ç¤¹ ¤³¤ì¤«¤é¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë³Ú¤·¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!¤ª½Ë¤¤¤Î¤ª¸ÀÍÕÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¡£ ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢Î¾¼ê¤Ë²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿´î¤Ó¤Î¼Ì¿¿¤ä¹ë²Ú¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò°Ï¤ó¤À½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î²ÎÉ±¤Ç¤¹¡×¡Ö18ºÐ¤Ç¤ÎÆüÊÆ¹ñ²ÈÆÈ¾§¥·¡¼¥ó¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡¢¤Þ¤¿1Ç¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÌþ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®Ìø¤Ï1999Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥¹¤ò¿ô¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÁYou were mine¡Á¡×¤Ç¡¢17ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤«¤¶¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆ±¶Ê¤Ï45½µÏ¢Â³¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2000Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£