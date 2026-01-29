バスケットボール、りそなBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡は29日、ティム・シュナイダー（28）と契約を締結したと発表した。ポジションはパワーフォワードで、背番号3。

ドイツ出身のシュナイダーは身長205センチ、体重108キロのビッグマン。2016年にドイツの強豪・アルバ・ベルリンに入団し、25年までプレー。25〜26シーズンにB2静岡に加入。30試合に出場し、1試合平均11・5得点をマークしていた。

福岡は元米プロNBAのデイボン・リードとの契約を解除。今季課題になっているゴール下の強化に乗り出した。

シュナイダーは、クラブを通じて「新たなチャレンジの準備は万全です。チームのため、そしてブースターのために全力を尽くすことが待ちきれません」などとコメントした。

ティム・シュナイダーの加入コメント（全文）

「ライジングゼファーフクオカに加入できることを誇りに思い、嬉しく思います。福岡は素晴らしい街で、このチームの組織や文化はとても魅力的だと聞いています。新たなチャレンジの準備は万全です。チームのため、そしてブースターのために全力を尽くすことが待ちきれません。近いうちにアリーナでお会いしましょう。」