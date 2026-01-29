¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾²¬çýÍ¥¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¡¢¥á¥ó¥º¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ¿·¥É¥é¥Þ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ÇÇò°á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿°å»Õ»Ñ¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Netflix¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¼ê½Ñ¼¼¤È»×¤·¤¾ì½ê¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¾¾²¬¤ÎÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÖÈþÍÆÀ°·Á¤Î¸÷¤È°Ç¤ò²×Îõ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾²¬¤Ï·ÁÀ®³°²Ê°å¤«¤éÈþÍÆ³°²Ê°å¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤¹¤ë½÷À°å»Õ¤ò±é¤¸¤ë¡£¡¡¾¾²¬¤ÎÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤Á¤ã¤ó¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Î¥á¥ó¥º¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤§¤§¡ª¡×¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£