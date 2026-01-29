¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½ù¼ãô¦¡Ö3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò¡×ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÇÍýÁÛ·Ç¤²¤ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿½ù¼ãô¦Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬29Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤È»°³Þ¿ùÉ§¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£½ù¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ëÅçCBO¤Ï¡Ö½ùÅê¼ê¤ÏÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ã¤¯¤ÆºÍÇ½¤¢¤ëÅê¼ê¡£3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¤´üÂÔÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ½ù¤â¡Ö3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÍýÁÛ¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡½ù¤ÏºÇÂ®158¥¥í¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç2020Ç¯¤ËÌ£Á´¤ËÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï19»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç5¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦05¤À¤Ã¤¿¡£