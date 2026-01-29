¡ÖËÍ¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½ù¼ãô¦¤¬Ê¡²¬¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¡¡ÂÐÀï¤·¤¿¤¤ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡Ö°ìÈÖ³Ê¹¥ÎÉ¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿½ù¼ãô¦Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬29Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤È»°³Þ¿ùÉ§¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£½ù¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¤·¤¿¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ÇÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÍýÍ³¤Ï¡Ë°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À½ù¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ù¤ÏºÇÂ®158¥¥í¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç2020Ç¯¤ËÌ£Á´¤ËÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï19»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç5¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦05¤À¤Ã¤¿¡£