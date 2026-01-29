衆院選の投票率アップに一役買おうと、高崎髙島屋は投票した人がお得に買い物ができる選挙割サービスを２８日から始めました。

高崎髙島屋では２０１９年の参院選から国政選挙の度に投票を済ませた買い物客がさまざまなサービスを受けられる選挙割を実施しています。

投票帰りに気軽に立ち寄って、お得に買い物や食事を楽しんでもらおうというもので、今回も地下の食料品をはじめ呉服、眼鏡、レストランなど２０以上の売り場や店が対象になっています。

来店客は投票済み証明書か投票所の写真を提示することで来月９日まで対象商品を１０％引きで購入できます。去年の参院選から宝飾品店や時計店も選挙割の対象に加わっていて、時計店では対象商品を購入すると最大で約２０万円の割引を受けることができます。

今回の選挙は準備期間が短く、通常２週間ほどかかるポスターやポップの作成を５日間で行うなど急ピッチで進められたということです。

選挙割りの商標権を取得し適正なサービス運用を目指す「選挙割協会」によりますと、県内ではデパートやショッピングモールなど２４店が選挙割りの店舗として登録されていて、今回の衆院選では去年の参院選を上回る店舗が登録する見込みです。