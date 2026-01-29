第98回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で行われる。選考委員会は午前8時半から21世紀枠候補校推薦理由説明会から始まり、選考委員会の協議を経て一般選考枠を含めた32校が選出される。

九州の一般選考枠は例年、前年秋の九州大会4強が選出されており、優勝した九州国際大付（福岡）、準優勝の長崎日大、4強の熊本工、神村学園（鹿児島）の4校が有力候補に挙がる。

注目は九州の5枠目。昨年11月の明治神宮大会で九州国際国際大付が優勝し「明治神宮枠」として九州から5校が出場することに決まった。昨秋の九州大会8強入りした沖縄尚学、小林西、長崎西が候補となりそうだ。沖縄尚学は準々決勝で神村学園に1―4で敗れたが、昨夏の甲子園で優勝した実績もあり、昨夏のエースだった末吉良丞（2年）と右腕の新垣侑絃（2年）が主力として残っている点が大きい。沖縄尚学を破った神村学園は準決勝で明治神宮優勝校の九州国際大付に敗れたものの4―5の接戦を繰り広げており、実力的にも上位4校と大きな差はないと見られる。

準々決勝で九州国際大付と対戦した長崎西は試合序盤にエース熊寛生（2年）が打球が直撃するアクシデントで降板しながら5―0と善戦した。長崎西は21世紀枠の九州地区推薦校にも選ばれており、一般選考枠での選出を逃しても21世紀枠で選出される可能性もある。長崎県からは昨年も壱岐が21世紀枠で出場しているが、21世紀枠での同一県からの2年連続出場は過去も例があり、長崎から2年連続の21世紀枠出場にも期待がかかる。

準々決勝で長崎日大に1―4で敗れた小林西、熊本工に1―6で敗れた日本ウェルネス（沖縄）も5枠目を争うが、準々決勝の試合内容やこれまでの実績では沖縄尚学が一歩リードしているだろう。

一般選考枠に加え21世紀枠の長崎西が選出されれば、九州から6校が出場することになり2014年（創成館、鎮西、神村学園、大島、沖縄尚学、美里工）以来の6校出場となる。

（前田泰子）