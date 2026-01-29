29日は、上・中越で雪が強まり積雪が増えました。午後5時時点の積雪は、魚沼市守門で278cm、十日町市で243cmを観測。また、上越市高田で150cmの積雪になっています。



ただ、大雪のピークは29日(木)の夜間になりそうです。



◆今後の雪の降り方

29日(木)夜9時、このあとも上・中越では平地も含めて雪の降り方が強まるでしょう。

30日(金)未明にかけて平地も大雪となりますが、朝は降雪が強まるのは山沿いが中心になりそうです。そして、日中も山沿いでは断続的に雪が強まり、さらに積雪が増えるでしょう。



ただ、30日(金)夜の上・中越は、平地でも再び雪の降り方が強まるところがありそうです。30日(金)にかけても上・中越がとくに大雪に注意・警戒をしてください。



◆予想降雪量［29日(木)夜～30日(金)朝にかけて・最大］

上・中越の山沿いで最大50cm、糸魚川市・上越市・長岡市周辺で30cm、下越の山沿いで20cmなどとなっています。

平地では、ここが大雪のピークになりそうです。



◆その後の予想降雪量［30日(金)朝～夕方にかけて・最大］

中越の山沿いで40cm、妙高市周辺で30cm、下越の山沿いで20cmなど、雪が強まるのは山沿いが中心になるでしょう。



すでにかなり雪が多く積もっているところがありますので、引き続きナダレや落雪に十分注意をしてお過ごしください。