29日夜が大雪ピーク、30日も雪が強まるところも【気象予報士が解説｜新潟】
29日は、上・中越で雪が強まり積雪が増えました。午後5時時点の積雪は、魚沼市守門で278cm、十日町市で243cmを観測。また、上越市高田で150cmの積雪になっています。
ただ、大雪のピークは29日(木)の夜間になりそうです。
◆今後の雪の降り方
29日(木)夜9時、このあとも上・中越では平地も含めて雪の降り方が強まるでしょう。
30日(金)未明にかけて平地も大雪となりますが、朝は降雪が強まるのは山沿いが中心になりそうです。そして、日中も山沿いでは断続的に雪が強まり、さらに積雪が増えるでしょう。
ただ、30日(金)夜の上・中越は、平地でも再び雪の降り方が強まるところがありそうです。30日(金)にかけても上・中越がとくに大雪に注意・警戒をしてください。
◆予想降雪量［29日(木)夜～30日(金)朝にかけて・最大］
上・中越の山沿いで最大50cm、糸魚川市・上越市・長岡市周辺で30cm、下越の山沿いで20cmなどとなっています。
平地では、ここが大雪のピークになりそうです。
◆その後の予想降雪量［30日(金)朝～夕方にかけて・最大］
中越の山沿いで40cm、妙高市周辺で30cm、下越の山沿いで20cmなど、雪が強まるのは山沿いが中心になるでしょう。
すでにかなり雪が多く積もっているところがありますので、引き続きナダレや落雪に十分注意をしてお過ごしください。
