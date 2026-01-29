カープに今シーズンから加入する新外国人・ターノック投手がマツダスタジアムで入団会見に臨みました。

背番号４２をつけるフレディ・ターノック投手２７歳。アメリカ出身で、身長１９３ｃｍ、体重８４ｋｇの恵まれた体格から最速１５７ｋｍを投じる速球派右腕です。

フレディ・ターノック投手「こういった形で、アメリカ以外の国で野球をするというのは、自分自身の人生にとっても一度にあるかないかの経験だと思うのでシーズンが終わったころにはカープで野球をするという経験が素晴らしい決断だったと言えるようになると思っています」

メジャーでは通算１１試合の登板で２勝１敗１セーブ。ブレーキの効いたカーブやチェンジアップなど緩急をつけた投球が特徴のターノック投手。球団からは先発候補として期待されており、広島での活躍を力強く語ってくれました。

フレディ・ターノック投手「チームとしての優勝というのが１番の目標ですし、自分自身としてもしっかり日本の球界で成功を収めたいという気持ちもありますし、本当にこれから１年が始まっていく中で新たなチームメイトと新たなチームで野球をすることも非常に楽しみです。また日本の文化を経験することも楽しみです」