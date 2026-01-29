柏崎刈羽原発6号機で再稼働後にトラブルが起き原子炉を止めた問題で、東京電力は2月26日に予定していた営業運転再開の日程を見直す可能性が高いと話しました。



柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は29日の定例会見で、トラブルの原因について電流の周波数を変える部品『インバーター』が関係していると話しました。



■柏崎刈羽原発 稲垣武之所長

「インバーターとその先にある設備との組み合わせ設定で、インバーターの起動時に何らかの問題が発生する可能性があると推定していて、深堀り調査をしている。」



近く調査結果をまとめるとした上で、2月26日に予定している営業運転は遅れる可能性が高いとしました。



■柏崎刈羽原発 稲垣武之所長

「今後の工程は、事案の調査結果を踏まえて見直していく。(営業運転の予定を見直す)可能性は高くなっている。」



再び原子炉を動かす時期については、「そんなに遠くはないが何月何日とは言えない」としました。