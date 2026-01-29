雪かきに追われる住民、売り上げに影響も･･･29日夜から30日にかけて大雪に注意・警戒【新潟】
再び大雪に注意・警戒が呼びかけられています。県内には強い寒気が流れ込んでいて、29日(木)夜から30日(金)にかけて中越と上越では平地でも大雪となるおそれがあります。気象台は、交通障害に注意・警戒を呼びかけています。
十日町市では今日も雪が降り続き、住民たちは雪かきに追われていました。
■住民
「出勤前に(雪かきを)したら、もうこんなに積もっていた。雪国が嫌になりました。」
雪のピークは、29日(木)夜から30日(金)昼前にかけてです。
◆24時間予想降雪量［30日(金)午後6時まで］
上越：平地30cm ／ 山沿い70cm
中越：平地30cm ／ 山沿い70cm
下越：平地10cm ／ 山沿い40cm
佐渡：10cm
先週も寒波に襲われ、再び大雪･･･。
十日町市で惣菜などを販売する岡村商店では、雪が売り上げに影響を及ぼしていると言います。
■岡村商店 岡村亨店主
「雪が降ると高齢者は足が悪かったりするので、(客足が)少しは減る。支払いとか待ってくれない。お金を回すのは大変。」
29日は営業中も除雪に追われました。
■岡村商店 岡村亨店主
「やっぱり除雪は余計。まったくしなくていいもの、雪が降らなければ。あきらめてもいけないし、やるしかない。」
気象台によりますと、29日(木)夜から30日(金)にかけて予想よりも寒気が強まると【警報級の大雪】となる可能性があるということです。30日(金)昼前には、カミナリや激しい突風にも注意が必要です。
十日町市では今日も雪が降り続き、住民たちは雪かきに追われていました。
■住民
「出勤前に(雪かきを)したら、もうこんなに積もっていた。雪国が嫌になりました。」
雪のピークは、29日(木)夜から30日(金)昼前にかけてです。
◆24時間予想降雪量［30日(金)午後6時まで］
上越：平地30cm ／ 山沿い70cm
中越：平地30cm ／ 山沿い70cm
下越：平地10cm ／ 山沿い40cm
佐渡：10cm
先週も寒波に襲われ、再び大雪･･･。
十日町市で惣菜などを販売する岡村商店では、雪が売り上げに影響を及ぼしていると言います。
■岡村商店 岡村亨店主
「雪が降ると高齢者は足が悪かったりするので、(客足が)少しは減る。支払いとか待ってくれない。お金を回すのは大変。」
29日は営業中も除雪に追われました。
■岡村商店 岡村亨店主
「やっぱり除雪は余計。まったくしなくていいもの、雪が降らなければ。あきらめてもいけないし、やるしかない。」
気象台によりますと、29日(木)夜から30日(金)にかけて予想よりも寒気が強まると【警報級の大雪】となる可能性があるということです。30日(金)昼前には、カミナリや激しい突風にも注意が必要です。