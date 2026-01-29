再び大雪に注意・警戒が呼びかけられています。県内には強い寒気が流れ込んでいて、29日(木)夜から30日(金)にかけて中越と上越では平地でも大雪となるおそれがあります。気象台は、交通障害に注意・警戒を呼びかけています。



十日町市では今日も雪が降り続き、住民たちは雪かきに追われていました。



■住民

「出勤前に(雪かきを)したら、もうこんなに積もっていた。雪国が嫌になりました。」



雪のピークは、29日(木)夜から30日(金)昼前にかけてです。



◆24時間予想降雪量［30日(金)午後6時まで］

上越：平地30cm ／ 山沿い70cm

中越：平地30cm ／ 山沿い70cm

下越：平地10cm ／ 山沿い40cm

佐渡：10cm





先週も寒波に襲われ、再び大雪･･･。

十日町市で惣菜などを販売する岡村商店では、雪が売り上げに影響を及ぼしていると言います。



■岡村商店 岡村亨店主

「雪が降ると高齢者は足が悪かったりするので、(客足が)少しは減る。支払いとか待ってくれない。お金を回すのは大変。」



29日は営業中も除雪に追われました。



■岡村商店 岡村亨店主

「やっぱり除雪は余計。まったくしなくていいもの、雪が降らなければ。あきらめてもいけないし、やるしかない。」





気象台によりますと、29日(木)夜から30日(金)にかけて予想よりも寒気が強まると【警報級の大雪】となる可能性があるということです。30日(金)昼前には、カミナリや激しい突風にも注意が必要です。