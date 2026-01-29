俳優・荒木飛羽が、大泉洋が主演を務める１０月期の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」で、箱根駅伝に挑む学生ランナー役で出演することが決定した。

池井戸潤氏が、１０年余の歳月をかけ執筆した同名小説が原作。生中継を行うテレビ局と、出場する選手というそれぞれの立場から正月の風物詩「箱根駅伝」の舞台裏に迫る青春群像劇。

荒木が演じるのは目黒教育大学４年の富岡周人。駅伝ランナーだった父への負い目もあり、練習に身が入らず、自分からは仲間の輪に入らない、ひねくれた性格の持ち主という役どころ。

役作りの一環で、本格的な走り込みを始めたという荒木は「駅伝の奥深さと厳しさを体験しています」とコメント。「走るフォームをマンツーマンで見てもらったり食事管理をしてもらったりと、決して１人では走れないということをスタッフの皆さんやメンバーみんなの強い支えを通して感じています」といい「箱根駅伝には、背中を押してくれる、人生を明るくしてくれるものがあると思います」と強調。「ドラマ『俺たちの箱根駅伝』もそういった作品になると思うので、僕もしっかりと最後まで走り抜きたいと思います」と話している。