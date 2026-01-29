「戦後最短」「真冬」と異例づくしの衆議院選挙。投票所の運営も、いつもと違う対応をとるところがあるようです。

【写真を見る】投票所を「体育館→教室」に変更 10℃以下で朝から夜まで…寒さ対策に苦労 開票所は変えられず「気合で乗り切る」

2月8日投開票という日程に、熊本市の大西市長は。

大西一史 熊本市長「冬の時期でもあります。これから寒波が厳しくなる。投票所の寒さ対策をしっかりやろうと」

10℃以下の体育館に10時間以上…

熊本市北区の投票所のひとつ、植木町の桜井小学校です。

北区選挙管理委員会 上野大五 副事務局長「前回の選挙では、こちら（体育館）に行って、記載台で書いて、入れる……という流れ」

小学校が投票所になる場合、多くは体育館が会場になります。しかし、今回はこの体育館を使わないことにしました。

北区選挙管理委員会 上野大五 副事務局長「こちらに温度計がありますけど、いま10℃に届いていない状況。選挙は午前7時から午後8時まで。しかも、熊本では寒い2月ということで、かなり冷えてくるんじゃないか」

投票に来る人は数分の滞在でしかありませんが、投票所のスタッフや立会人は、準備や撤収を含めると十数時間もの間、ここに留まらなくてはなりません。

しかも、投票用紙の交付や監視といった仕事には集中力が求められます。

北区選挙管理委員会 上野大五 副事務局長「投票用紙を間違って渡してはいけない。枚数だったり種類だったり、かなり神経を使います。投票に従事する職員や立会人の方が、心地よく従事できる環境を作らなければならない」

空調さえあればOK…ではない

そこで、今回は校内の別の教室に投票所を設営することにしました。

北区選挙管理委員会 上野大五 副事務局長「この教室は空調設備が整っていて、エアコンがあります」

ただ、空調さえ整っていればいいというわけではありません。

投票用紙の交付に必要な機材や記載台を持ち込めるだけの広さがあるか。

入口は段差がなく、車いすが通るのに十分な幅はあるか。

校内にある児童の作品や持ち物から個人情報が分からないよう、目隠しを施すなどの配慮も必要になります。

北区選挙管理委員会 上野大五 副事務局長「このように投票所を変えて投票環境の向上に努めていますので、多くの方に足を運んでいただいて、民意・考えを投票していただきたい」

開票所は「気合で乗り切る」

一方で北区の開票所、植木中央公園運動施設の体育館は、火気や暖房器具の使用が禁止されている場所です。

ある程度の広さが必要なため、場所の変更はできませんでした。

立会人を務める市民には電気ブランケットを購入して暖をとってもらう予定ですが、市職員に関しては「気合で乗り切る」ということです。