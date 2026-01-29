お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が28日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。世界的人気歌手のレディー・ガガ（39）の東京ドーム公演で隣の席になった女性2人にイライラしたことを語った。

「俺、初めて行ったのよ。レディー・ガガのライブ」とライブ参戦を報告し、「ありがたいことに行けて。いやぁ凄かったね」と感嘆。スタンドの1階席で「ガガ様はもう小指サイズぐらいの距離感」としながらも、「そりゃそうよ。なんとかラッキーでとれたから」と振り返った。

開始10分前に到着し、通路側の席に座っていた山里。隣の2席が空いており、開演直前に女性2人が現れたという。「年の頃は妙齢な女性と言うか」とし、全身ブランドで身を包んだ女性と毛皮のコートを着た女性から「なんか俺の横でずっと立ってて、言われたのが空いてる席を指して、“私たちそこなんですけど”」と言われたことを明かした。

「“すみません”とかじゃなくて、“私たち、そこなんですけど”って。“え？”ってなるじゃん。“前通っていいですか？”はいいじゃない。しかも、少しキレてんのよ。“いや、私たちそこなんですけど”って」とやり取りを明かし、「俺の喉仏ちょい下ぐらいまで、“ババァ、どけってことか？”って出てたよ。言わなかった。飲み込んだよ、ちゃんと。でも、マジでその後の言葉言わずに、ずっと腕を組んで俺見んのよ」と女性の態度に疑問を呈した。

足下にドリンクホルダーがあるため、対応にもたついてしまい、ため息もつかれたという。「いや、ちょっと待ってくれよ。っていうか、これからこいつの隣かって。まぁ、でもしょうがない。自分がすっごいムカつくんだけど、“すみません”って言っちゃったの、モソモソしてっから」と自ら女性に謝罪してしまったことを嘆き、「“あ、すみません”って言ったら、何も言わずに横座るのよ、スッて。これ老害なのかなぁ」とボヤいた。

映画などでもぶつかられるなど「イライラしちゃうのよ。器がちっちゃいから、めちゃくちゃ」と自身のキレポイントを説明。「でもね、凄いのはやっぱねガガさん登場してきたら…本当、もうそんなんどうでも良くなるぐらい格好良すぎて、いきなり」とガガのパフォーマンスが吹き飛ばしてくれたことを明かした。