（CNN）1976年1月21日、当時十代の少年だったジョン・タイ氏は英ロンドン・ヒースロー空港の金網によじ登り、英ブリティッシュ・エアウェイズ（BA）の超音速旅客機「コンコルド」の就航に歓声を上げる群衆のなかにいた。

りりしい機体が空へ飛び立ち、歴史をつくる瞬間を目撃したタイ氏は、興奮と驚きに包まれていた。

約20年後、その操縦室に座る夢のような日が訪れようとは、本人も予想していなかった。

タイ氏は初めてコンコルドを飛ばした時のことを鮮明に覚えている。もちろん徹底的な訓練を受け、シミュレーターで練習も積んでいたが、本番では思ってもいなかった感情がこみ上げた。

スペイン南部セビージャの夕暮れ。「ちょうど太陽が沈むところで、滑走路の果てに大きな夕日が見えた」

「操縦室に乗り込んでエンジンをかけると、4基のエンジンが始動した。機体の振動を感じて、ものすごく感動した」――同氏はCNNトラベルとのインタビューでそう語った。

タイ氏と訓練機長、航空機関士が時計を合わせ、離陸に向けてカウントダウンを始めた。

「3、2、1でスタートし、左手でスロットルを全開にすると、体が座席に押しつけられた。滑走路を駆け抜けた時の加速は、言葉では言い表せない経験だ」

こうして機体は飛び立ち、高度を上げていった。

「あの20分間は私の航空人生のなかでも一番素晴らしい経験だ。本当に夢のようだった」と、タイ氏は振り返る。

初期のコンコルド

コンコルドは2003年11月の退役まで30年近く運航。音速の2倍のスピードで、大西洋を3時間半足らずのうちに横断していた。

搭乗経験を持つ客はあまりいない。定員わずか100人、チケットは非常に高額だった。ましてや操縦する感覚を味わった経験者となると、さらに少ない。

コンコルドを運航した航空会社はBAとエールフランス（AF）の2社のみ。退役までの27年間にBAでコンコルドを飛ばしたパイロットの数は、当時米国で認定されていた宇宙飛行士よりも少なかったとされる。

タイ氏が初めてコンコルドを操縦したのは就航から20年たった1990年代後半のことだった。一方、コンコルドに当初からかかわっていたのがピーター・ダフィー氏だ。

ダフィー氏はBAでコンコルドを試運転するパイロットの1人に選ばれた。2024年に98歳で亡くなったが、その前年にCNNトラベルとのインタビューで乗務経験を語っていた。

同氏は第2次世界大戦中に英空軍でパイロット訓練を受けた。世界初のジェット旅客機として知られる「デ・ハビランド・コメット」のパイロットを経て、BAで「ボーイング707」の訓練教官を務めていた。

「コンコルドが来るというのでみんなが注目し、乗りたがっていた。そこで私も応募した」と振り返る。

ダフィー氏はコンコルド操縦訓練の計画づくりから参加し、1980年に退職するまで乗務した。

もう1人のパイロット、ジョック・ロウ氏は、1969年にコンコルドが初の試験飛行に成功した日、25歳の誕生日を迎えていた。

テレビでその場面を見て「これだ、コンコルドを飛ばしてやろうと思った。それがどういうことなのか、よく分かっていなかったけれど」と話す。

同氏はダフィー氏と同じく、英フェアフォード空軍基地でコンコルドの試運転をしたBAパイロットの1人だ。

霧が立ち込める2月のある朝、フェアフォード基地の格納庫でコンコルドを初めて見た時は「相当の衝撃」を受けたという。

その1時間後にコンコルドで飛び立った時の「素晴らしい」感覚を、同氏は「バスからF1のレーシングカーに乗り換えたよう」だったと振り返る。コンコルド仲間の間ではよく使われる表現だ。

ロウ氏は76年にBAの第1期訓練生となり、2001年に退職するまで乗務を継続。BAで最もコンコルド乗務経験の長いパイロットとなった。

超音速で飛ぶ

98年にコンコルドのパイロットとなったリチャード・ウェストレイ氏も、ロウ氏と同じ「バスからフェラーリへ」のたとえを口にした。ほかの航空機を飛ばすのとはまったく違う感覚だったと話す。

同氏はCNNトラベルに「初めて滑走路を走り、加速して飛び立った時のことは、忘れられない経験のひとつだ」と語った。

副操縦士として乗務したトニー・ユール氏によれば、コンコルドは離陸後、通常のジェット機を100ノット（時速185キロ）も上回るスピードで上昇する。

「高度2万8000フィート（約8500メートル）に達するまで、分速600〜1200メートルというものすごい速さで上ることになる」

陸地の上空では超音速飛行が禁止されていたため、初期上昇の後はしばらく音速未満で航行する。それでも速度は「ボーイング747を大きく上回っていた」と、タイ氏は説明する。

北大西洋に通じるロンドン西方のブリストル海峡上空で、機長から乗客への予告が流れ、機体は音速の壁を突破する。

タイ氏によると、大きな雑音や衝撃、揺れなどは何も起きなかった。

ユール氏は音速に達した瞬間を、「温めたバターに熱いナイフを入れるような感じ。いとも簡単にするっと入る」と表現する。

だがそれに続く衝撃波が一瞬だけ、機器に影響を及ぼした。

タイ氏によれば、操縦室の垂直速度計が少し揺れ動くという。衝撃波が外部センサーの上を通過するためだ。

「この現象で超音速になったことが分かる」と、ユール氏は説明する。

そこへ機長のアナウンスが入る。「皆さま、当機はただいま音速のマッハ1に達しました。超音速飛行の世界へようこそ」

コンコルドはさらに音速の2倍までスピードを上げ、高度6万フィート（約1万8300メートル）を巡航する。

タイ氏は初飛行でのその瞬間をはっきりと覚えている。

「地球の曲線が見え、頭上には黒い空が無限に広がっていた」

ロウ氏は30年近くコンコルドに乗務したが、その驚くべき技術を目の当たりにした「高揚感」が色あせることはなかったという。

コンコルドのパイロットは少人数だったため、全員が互いのことを知っていた。

「BAにいたコンコルドのパイロットは、全運航期間を通してわずか134人。勤務は毎回、仲間と一緒に繰り出すような気分だった」と、タイ氏は言う。

離陸後20分ほどで、客室乗務員が乗客へのサービスを始める。ビジネスで大西洋を股にかける常連客が多く、乗務員はそういう客の顔だけでなく、飲み物の好みまで覚えていた。

サービスが一段落すると、客室乗務員が操縦室に顔を出す。「機長とその隣の私、後ろに座る航空機関士のために、3人分のマグカップを持ってやってきた」と、タイ氏は振り返る。

ここまではよくある話だが、コンコルドならではの特典があった。

「トレイにはさらに世界最高級のキャビア3人分が並び、真珠貝のスプーンが添えられていた」

タイ氏は離陸待ちの列で前に並んでいた米アメリカン航空のパイロットから、コンコルドの離陸を見たいので順番を後に回してもらえないかと頼まれたこともある。

「ヒースロー空港からコンコルドで飛び立つ時は、周りからほかの航空会社の乗客やパイロットの視線が集まるのを感じたものだ」

有名人との遭遇も

ウェストレイ氏によると、米同時多発テロで操縦室への乗客の立ち入りが禁止されるまで、コンコルドの操縦室はかなり開放的だった。「100人の乗客が共有する巨大なプライベートジェット」というのが、機内での理念だったという。

搭乗者は大半がビジネス客で、残り2割は富と名声、地位を持つ人々だった。ウェストレイ氏は何度か、大物アーティストのスティングを操縦室に招き入れたことがある。

タイ氏が最初に遭遇した有名人はエルトン・ジョンだった。客室へのカーテンを開けると、最前列に座っていたという。

同氏はその数週間前、ロンドンのスタジアムで開かれたエルトン・ジョンのコンサートに行ったばかりだった。

2人は短い会話を交わしたが、タイ氏はその中身をまったく覚えていない。「正直言って、感激が大きすぎた」と話す。

それ以降、同氏は客室へのあいさつに向かう時、あこがれの人が乗っていないかどうかをまずチェックすることにした。

この作戦は十分に役立った。その後さらにミック・ジャガーやポール・マッカートニーといったスーパースターにも遭遇したからだ。

ロウ氏もまた、何十年にもわたるコンコルド人生のなかで、伝説的ボクサーのモハメド・アリや米国のニクソン大統領ら多くの有名人を乗せた。

英国のエリザベス女王とフィリップ殿下が訪問先のカナダから帰国したチャーター便のパイロットも務め、女王と言葉を交わしたという。

コンコルドの終着点

コンコルドの物語は2003年11月に、最後の商業飛行で英西部ブリストルに着陸した時、幕を閉じた。

退役に至った要因はいくつかある。

00年にAFの便が墜落する死亡事故が発生し、調査とさまざまな改修が行われた。

ウェストレイ氏によると、この事故を除いたコンコルドの安全性は輝かしい実績を誇っていたが、一部の乗客から信頼を取り戻すことができなかった。

同氏は事故後まもなく米ニューヨークのジョン・F・ケネディ空港で、かつてコンコルドの常連客だった男性に出くわした。男性はコンコルドでなく、ボーイング747に乗ろうとしていた。同氏に謝った後、「もう二度とコンコルドには乗らない」「コンコルドは怖い」と話した。

コンコルドは、この男性のようにビジネスで大西洋を渡る常連客に大きく依存していた。ウェストレイ氏とロウ氏によれば、常連客のうち数人は世界貿易センターに勤務していて、米同時多発テロの犠牲者となった。こうしたテロ攻撃が、世界で空の旅全般への信頼に打撃を与えた。

さらに21世紀初めにはコンコルドの老朽化が進み、維持費が高くなっていた。

ダフィー氏は「退役に驚きはなかった」と語る。「運用はできる限り継続されたが、整備のコストがあまりに高かった」

ロウ氏も「いつかは去らなければならなかった」と話す。「やや時期尚早だったとも思うが、それでも08年の金融危機では乗客の半数を失い、停止せざるを得なかっただろう」

タイ氏は今、少年時代の夢をかなえるチャンスを得たことにただ感謝している。コンコルドを飛ばすのは途方もなく素晴らしい仕事だった。毎朝、胸を弾ませて空港へ向かった日々の思い出は、今も鮮やかに残っている。