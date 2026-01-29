相撲教習所の卒業式・入所式が２９日、東京・両国国技館内で行われ、大相撲初場所にて幕下付け出しで初土俵を踏んだ和歌ノ富士（２４）＝春日野＝が結ったばかりのまげ姿で臨むも、午後４時の開始時刻に遅れるドタバタに巻き込まれた。

連絡の不備があった模様で、開始１０分前に部屋付きの岩友親方（元関脇碧山）からの電話で入所式を初めて知り、洗濯で居た部屋近くのコインランドリーから猛ダッシュで駆けつけ、１分遅れで到着。式は既に始まっており、八角理事長（元横綱北勝海）や芝田山教習所所長（元横綱大乃国）らに「みなさんのオーラがすごかった」と恐縮した。

コインランドリーでも着物姿だったからこそ、大遅刻にならず済んだのも事実。ラフな格好で外出しなかった和歌ノ富士に対し、岩友親方は「うちの部屋はそれは絶対ないから」と語った、。

初場所では６勝１敗。「部屋とは稽古する相手が変わるので楽しみ。旭富士とか天昇山とかと、いい稽古ができたら」と思い描いた。また、初めてのまげ姿も披露。「お相撲さんになった感じがします。めっちゃ引っ張られてる感じで。ざんばらより楽ですね。気持ちいいです」と語っていた。

モンゴル出身の元学生横綱。日体大でレスリングから相撲に転向し、日体大柏ではレスリングで高校日本一に輝いた。約１年の研修期間を経てデビューした逸材は「大好きな相撲を楽しんでやりたい」と、春場所（３月８日、エディオンアリーナ大阪）を見据えていた。