田村ゆかり、最新ミニアルバム『Felice』アナログ盤の発売が決定！
声優・アーティストとして活動している田村ゆかり。
2025年6月に発売した最新ミニアルバム『Felice』のアナログ盤をテイチクオンライン限定で発売することが決定、予約がスタートした。購入者特典としてA3ポスターカレンダーが同梱される。
アナログレコードならではの豊かな音質に加え、ビジュアルも楽しめるファン必携のアイテムとなっている。
テイチクオンライン販売ページ
https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002PCK
●リリース情報
アナログLP
「Felice」
2026年3月18日発売
品番：TEC-9
価格：￥5,500（税込）
発売元：Cana aria 販売元：株式会社テイチクエンタテイメント
＜Side A＞
1.Play!
2.恋はBoon Boon Boon
3.爪先立ちのシンデレラ
4.可愛いは誰のせい？
5.Flower ripples
＜Side B＞
1.キネマ
2.カーテンコールの向こうへ
3.しあわせCode
4.君の街まで
関連リンク
田村ゆかりオフィシャルサイト
https://www.tamurayukari.com/
田村ゆかりレーベルサイト
https://www.teichiku.co.jp/artist/tamura-yukari/