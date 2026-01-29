田村ゆかり、最新ミニアルバム『Felice』アナログ盤の発売が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優・アーティストとして活動している田村ゆかり。

2025年6月に発売した最新ミニアルバム『Felice』のアナログ盤をテイチクオンライン限定で発売することが決定、予約がスタートした。購入者特典としてA3ポスターカレンダーが同梱される。

アナログレコードならではの豊かな音質に加え、ビジュアルも楽しめるファン必携のアイテムとなっている。

テイチクオンライン販売ページ

https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002PCK

●リリース情報

アナログLP

「Felice」

2026年3月18日発売

品番：TEC-9

価格：￥5,500（税込）

発売元：Cana aria 販売元：株式会社テイチクエンタテイメント

＜Side A＞

1.Play!

2.恋はBoon Boon Boon

3.爪先立ちのシンデレラ

4.可愛いは誰のせい？

5.Flower ripples

＜Side B＞

1.キネマ

2.カーテンコールの向こうへ

3.しあわせCode

4.君の街まで

