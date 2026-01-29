「ミヤネ屋」リポーター、番組を離れると報告「当初は産休として復帰予定でした」
【モデルプレス＝2026/01/29】読売テレビ・日本テレビ系情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（毎週月曜〜金曜午後1時55分〜）にてリポーターを務めていた中島彩が2026年1月28日、自身のInstagramを更新。同番組を離れることを報告した。
【写真】「ミヤネ屋」美人リポーター、宮根誠司との2ショット
中島は「2021年からリポーターとして関わらせていただいた『情報ライブ ミヤネ屋』を離れることになり、昨日大阪の読売テレビ様へ挨拶に行ってきました」と報告。「当初は産休として復帰予定でしたが、当日の呼び出しなど突発的な対応が求められる中で今のライフステージと番組の在り方を踏まえ、このような形となりました」と経緯を説明した。
「番組を通じて、この仕事の厳しさ、面白さ、そして『覚悟』が必要な世界だということを学びました。楽しいリポートも真面目な取材も経験したすべてのことが自分の糧になりました」と出演者やスタッフに感謝。「お写真を宮根さんにお願いしたところ快く引き受けてくださりとても嬉しかったです」と宮根誠司との2ショットを添え「最後に、、復帰を待っていてくださった皆さまに良いご報告ができるようこれからも頑張ります！！」と意気込んだ。
中島は2018年〜2021年3月までNHK宇都宮放送局にてキャスター・リポーターを務め、2021年5月からは「情報ライブ ミヤネ屋」リポーター、CS日テレ
「日テレNEWS24」キャスター（2022年3月〜2023年9月）、BS日テレ「コーポレートファイル」ナビゲーター（2024年4月〜現在）などを務めている。2025年5月に出産を発表し、同年7月より仕事復帰を報告している。（modelpress編集部）
◆「ミヤネ屋」リポーター・中島彩「離れることになり」
◆中島彩、2025年5月に出産
