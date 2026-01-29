せいせい、美ボディ際立つへそ出しニットコーデ「ウエスト引き締まってる」「神スタイル」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/01/29】モデルの“せいせい”こと田向星華が1月28日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートを公開した。
【写真】24歳ギャルモデル「圧倒的な美しさ」ぴったりニットでボディライン際立つ
せいせいは「最近エクステおやすみして地毛伸ばし中」「そろそろハイトーンしよっかなあ」とつづり、鏡越しの自撮りを公開。ぴったりとしたピンクのニットパーカーに同色のショートパンツを合わせた、引き締まったウエストと美しいボディラインが際立つショットを披露した。
この投稿は「圧倒的な美しさ」「神スタイル」「ウエスト引き締まってる」「本当に憧れ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳ギャルモデル「圧倒的な美しさ」ぴったりニットでボディライン際立つ
◆せいせい、美ボディ際立つコーデショット披露
せいせいは「最近エクステおやすみして地毛伸ばし中」「そろそろハイトーンしよっかなあ」とつづり、鏡越しの自撮りを公開。ぴったりとしたピンクのニットパーカーに同色のショートパンツを合わせた、引き締まったウエストと美しいボディラインが際立つショットを披露した。
◆せいせいの投稿に「圧倒的な美しさ」と反響
この投稿は「圧倒的な美しさ」「神スタイル」「ウエスト引き締まってる」「本当に憧れ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】