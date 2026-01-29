新しい学校のリーダーズ 2026年は歌舞伎町で始動！「ほぼ日本語が通じない」異例ライブの舞台裏
MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。1月26日（月）の放送では、メンバー全員が勢ぞろい。ここでは、年明けの「Arigato！」仕事を振り返っていきました。
――仕事始めでライブを開催！
SUZUKA：さて、2026年最初の登校となります！
MIZYU：登校初日の今夜は、こちらをお届けしましょう！ 近況Arigato！ 私たちの近況を「Arigato！」を込めて報告していきましょう！ 年明け早々、新宿・歌舞伎町に現れ、我々は……。
SUZUKA：「2026 NEW YEAR’S DAY KABUKICHO SPECIAL LIVE」
MIZYU：をしました〜！ 仕事納めというものが、これに向けての準備で、年が明けた瞬間、仕事始めでライブを開催するっていうすごい幸せな時間でした！ こういう年の迎え方は初めてかもね。
KANON：すごかったよね！ お客さんが海外の人ばっかりだったね。
SUZUKA：そうそう、ほぼ日本語通じないっていうね。
RIN：目の前に大きなホテルがあるじゃない？ そこのホテルの中からもいっぱい見てくれているのが見えて、すごい不思議な空間だったね。
SUZUKA：そのエリアにも入れていない、道の脇にも大勢の方たちがいらっしゃったよね。
KANON：で、私たちはこれが終わった後に「COUNT DOWN TV」（TBSテレビ系）に行きました。
MIZYU：行きました、生放送！こもり校長がいらっしゃったのよ。で、結構TBSのなかを探し回ったんだけど、マネージャーさんがいらっしゃって「こもり校長ってどこに行きましたか？」って聞いたら「今ね、餅つき行ってんのよ〜！」って！「どこの餅つき？」「番組のスペシャル企画の！」とか言って。
「餅つきかぁ〜」と思って、楽屋に戻って「COUNT DOWN TV」の生中継を見ていたら、こもり校長が餅つきの司会をしていました。「餅つきをしていて会えなかった〜！」と思って。また、ご一緒できたら会いたいなと思います。
SUZUKA：ね、一緒に踊ったりしたいよね。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
パーソナリティのKANON
――仕事始めでライブを開催！
SUZUKA：さて、2026年最初の登校となります！
MIZYU：登校初日の今夜は、こちらをお届けしましょう！ 近況Arigato！ 私たちの近況を「Arigato！」を込めて報告していきましょう！ 年明け早々、新宿・歌舞伎町に現れ、我々は……。
SUZUKA：「2026 NEW YEAR’S DAY KABUKICHO SPECIAL LIVE」
MIZYU：をしました〜！ 仕事納めというものが、これに向けての準備で、年が明けた瞬間、仕事始めでライブを開催するっていうすごい幸せな時間でした！ こういう年の迎え方は初めてかもね。
KANON：すごかったよね！ お客さんが海外の人ばっかりだったね。
SUZUKA：そうそう、ほぼ日本語通じないっていうね。
RIN：目の前に大きなホテルがあるじゃない？ そこのホテルの中からもいっぱい見てくれているのが見えて、すごい不思議な空間だったね。
SUZUKA：そのエリアにも入れていない、道の脇にも大勢の方たちがいらっしゃったよね。
【LIVE VIDEO】2026.01.01— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) January 11, 2026 https://twitter.com/japanleaders/status/2010237870976716951?ref_src=twsrc%5Etfw
2026 NEW YEAR’S DAY KABUKICHO - Special Live - 🎆
🔗https://t.co/0p8lL1PrLl https://t.co/0p8lL1PrLl pic.twitter.com/7xB1JynHoU https://t.co/7xB1JynHoU
KANON：で、私たちはこれが終わった後に「COUNT DOWN TV」（TBSテレビ系）に行きました。
MIZYU：行きました、生放送！こもり校長がいらっしゃったのよ。で、結構TBSのなかを探し回ったんだけど、マネージャーさんがいらっしゃって「こもり校長ってどこに行きましたか？」って聞いたら「今ね、餅つき行ってんのよ〜！」って！「どこの餅つき？」「番組のスペシャル企画の！」とか言って。
「餅つきかぁ〜」と思って、楽屋に戻って「COUNT DOWN TV」の生中継を見ていたら、こもり校長が餅つきの司会をしていました。「餅つきをしていて会えなかった〜！」と思って。また、ご一緒できたら会いたいなと思います。
SUZUKA：ね、一緒に踊ったりしたいよね。
2026年元旦 #CDTVライブライブ https://twitter.com/hashtag/CDTV%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw にて— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) January 1, 2026 https://twitter.com/japanleaders/status/2006724010332270815?ref_src=twsrc%5Etfw
新曲「Sailor,Sail On」
TV初披露させて頂きました❗️@TBSCDTV https://twitter.com/TBSCDTV?ref_src=twsrc%5Etfw TVer見逃し配信中⚡️https://t.co/Np11miLQQq https://t.co/Np11miLQQq pic.twitter.com/Zf6XhJoGXt https://t.co/Zf6XhJoGXt
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624