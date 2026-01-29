強い寒気が流れ込んでいる県内は、きょう平野部でも各地で雪が断続的に降っています。

この後、あす昼前にかけて大雪となる恐れがあります。交通への影響などに注意してください。



きょう午後の魚津市内です。街なかでは雪が降り続いていました。



魚津市は、午後6時の積雪が42センチとなっています。通りのあちこちで雪かきに追われる人の姿がみられました。



◆住民の男性

「きょう朝一回と、朝から降りっぱなしだったから（今もう一回）、今晩がピークだからあすまた同じことやらんないかんな、と」





◆KNB 長岡慧 記者

「魚津市の河川敷にある雪捨て場には、市内で集められた雪が続々と運ばれてきています」



県内は平野部でも各地で雪が降っています。



午後6時の積雪は、朝日町で60センチ、砺波市で35センチ、高岡市伏木で32センチなどとなっています。

また寒さも厳しく日中の最高気温は富山市で1度ちょうど、高岡市伏木で1.2度でした。



県内は、あす昼前にかけて大雪となる可能性があります。



あす午後6時まで24時間の予想降雪量は、多いところで平野部が40センチ山間部が60センチです。



寒気が予想より強まった場合などは警報級の大雪となる恐れもあります。雪の状況によっては鉄道の運休などが発生する可能性もあります。



また寒さも続く見込みで路面の凍結などに注意してください。