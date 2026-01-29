【「HON TO WATASHI」新商品】 2月上旬 順次発売

古川紙工は、読書アイテムブランド「HON TO WATASHI」の新商品を2月13日からは古川紙工公式オンラインストア、2月上旬より全国の雑貨店、書店などで順次発売する。

「HON TO WATASHI」とは、「ほん」と「わたし」を繋ぐ存在として、読書時間を心地よく、そして豊かにしてくれる読書アイテムブランド。本の世界に没頭する、自分だけの大切な時間を大切に彩る。

美濃和紙ブックカバー(全9種)

価格：660円

伝統的な美濃和紙を使ったブックカバー。美濃和紙の中でも、レースのように柔らかなテクスチャーの落水紙を使用している。2柄のアソートなので、気分や本に合わせて気軽に替えることができる。

読書びよりセット(全8種)

価格：506円

文庫本サイズのブックカバーと栞のセット。2つはリンクしたデザインになっており、遊び心が読書の時間をより楽しくする。

そえぶみ栞(全8種)

価格：605円

大小2種類の栞がセットになっている。小さめサイズは気づきや一言メモに、大きめサイズは感想や考察をじっくり書きたい時に、内容や気分にあわせて使い分けることができる。ミシン目で折るとワンポイントがひょっこり覗くかわいらしいデザインで、読書ログだけでなく、本に沿えるお手紙にも活用できる。

KOKOYOMU(全8種)

価格：330円

ちょうど1行分の文字が透けるデザインで、文章を目で追いやすくなる栞。機能性だけでなく、動物たちがひょっこり覗いて一緒に本を読んでいるような遊び心のあるデザインもポイント。

文庫本サイズクリアブックマーク(全12種)

価格：638円

文庫本のページと近いサイズなので挟んだ場所が開きやすく、クリアなデザインが文字を透かして読書時間をより楽しくする。PET素材で角丸になっているため本を傷つけにくく、栞本体も長く愛用できる。自分用にも贈り物にもおすすめなシンプルで上品なデザイン。

クリアブックマーカー(全8種)

価格：308円

透け感があり、柔らかいクリア素材でできており、文庫本で使いやすい高さ。挟んだ時に跡になりにくい厚みで、壊れにくく軽量。持ち運びやすい手軽さで物語の世界を邪魔せず、読書時間をより豊かに充実させる。

