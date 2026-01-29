【Bリーグドラフト2026】富山クラウジーズが3巡目10位で泉登翔（日本大学）を指名　

1月29日、リーグとして初開催となる「Bリーグドラフト2026」が都内で行われ、富山クラウジーズが泉登翔（日本大学）を3巡目10位で指名した。

広島ドラゴンフライズU15での選手経験もあり、福岡大学附属大濠高校では2021年のウインターカップで優勝を果たした。卒業後は日本大学へ進学し、2024年のインカレでは優勝に貢献。今シーズンのインカレではベスト8で涙をのんだが、準々決勝では3ポイント11本中6本を沈め、ゲームハイとなる26得点の活躍を見せた。昨シーズンには広島に特別指定選手として加入し、B1リーグ戦4試合に出場した経験も持つ。

指名を受けた泉は、「まず指名してくださった富山の皆様ありがとうございます。そして自分をここまで育ててくれた両親、自分のバスケットボール人生に携わってくださった大学までの方々、非常に自分はなかなか難しい性格だったんですけどここまで育ててくださりありがとうございました」とコメント。

さらに「今日のドラフトの日はスタートラインだと思っているので、しっかり準備して自分らしいプレーをどんどん発揮できたらなと思います」と意気込みを語った。

