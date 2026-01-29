2026年1月28日、所ジョージの事務所兼秘密基地である「世田谷ベース」の総務担当・雄一郎さんが運営しているチャンネルが動画を更新。所ジョージの誕生日を祝う姿を公開した。同チャンネルは雄一郎さんが2017年2月より運営し、主にバイクや車に関する動画をアップしているYouTubeチャンネルで、登録者数は20万人を数える。

参考：【写真】光石研やTBSラジオ社長も……所の誕生日会に集まった豪華すぎるメンバーたち

所ジョージは今年71歳になるようで、誕生日パーティが開かれたようだ。YouTubeチャンネルではその様子を公開。大きなケーキを抱え、嬉しそうながらも「恥ずかしい」と言う姿が映し出されていた。

同席にはお笑いコンビ・ますだおかだや、とんねるずの木梨憲武、タレントのヒロミ、元プロ野球選手の水野雄仁などがいたようだ。会を取り仕切っていたのは、音楽プロデューサーの矢吹俊郎だという。

途中、俳優の光石研も映り「何撮ってるの」と恥ずかしそうな様子を見せた。そして光石は大量のろうそくが刺さったケーキをますだおかだのおかだと運び、所のもとへ。TBSラジオの代表取締役社長である林慎太郎も「所さんおめでとうございます」と楽しそうな表情を見せた。

今回の動画に視聴者からは「幸せ者だ」「豪華なメンバー」「縦動画良いですね！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）