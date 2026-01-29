超短期決戦の衆議院議員選挙。

選挙戦がおとといスタートし、各陣営は県内各地を遊説するなど動きが加速しています。



各候補が序盤の選挙戦をどう戦っているのか密着しました。きょうは、県１区です。

県１区に立候補したのは、届け出順に自民党の新人、遠藤寛明さん（３９）、中道改革連合の前職、原田和広さん（５２）、参政党の新人、櫻田恭子さん（４４）の３人です。

■自民党の新人 遠藤寛明さん

長年、県の政界をけん引し、引退を表明した遠藤利明さんの息子である、元県議会議員の遠藤寛明さん。父の跡を引き継ぎ、自民党の新人として初めての国政選挙に挑みます。

自民・新 遠藤寛明氏「やっぱりこの山形、農業です。山形の農業が元気にならない限り、この山形の経済、前に進めません。それはひいては日本が元気であるということです。やはりこの山形の農業をしっかり守っていく、それが私にとって重要な形です」

この日は、遠藤さんをそばで見守る父・利明さんの姿がありました。

遠藤利明さん「まあ少しは成長したかな。親から見るとまだまだ心配です。（Ｑ何かアドバイスはした？）親から見ると全然物足りないからダメだダメだと言っています」

雪が降る中での遊説。車を降りては走って走って走って走って、有権者の元へと駆け寄ります。

自民・新 遠藤寛明氏「お昼は水車そばさんの鳥中華です。僕も大好きなのでこれからいただきたいなと思います。ラーメン県そば王国、私も全力で応援したいと思います」

つかの間の昼食タイム。ラーメンが届き、始めたのが…ＳＮＳ用の動画撮影です。

自民・新 遠藤寛明氏「若い人にはやっぱりＳＮＳというのは本当だと思いますし、ましてやこの短期決戦ですから、どうやって私の顔と名前を憶えていただくか、ＳＮＳでしっかりと広めていきたい」

「二世」としての宿命を背負って挑む今回の選挙戦に、遠藤さんは…。

自民・新 遠藤寛明氏「父は父で、私は私でありますので、私の思いをしっかり訴えていきたい」

遠藤さんは、自らを「無名のチャレンジャー」と表し覚悟の選挙戦に挑みます。

自民・新 遠藤寛明氏「若い発想力であったり、柔軟な発想もそうだと思います。そして行動力もそうだと思います。そういったことをしっかりみなさんに訴えて、

これから私が実際に山形、そして日本のために働いてまいりたい」

■中道改革連合の前職 原田和広さん

前回の衆院選・比例区で繰り上げ当選を果たした元立憲民主党の原田和広さんは、今回、中道改革連合から立候補を表明。



出陣式にはおよそ１５０人の支援者が詰めかけました。

中道・前 原田和広氏「いたずらに対立と分断を煽るこの今の政治、高市政権に対して断固として、社会福祉士・社会福祉学の専門家としてノーを突きつけなければならないと思います。誰一人取り残さない真の包摂社会を作るために、私は今回の選挙で高市総理が放棄したことを全て訴え続けていきたいと思います」

地元山形市で第一声を上げたあと、市内を中心に遊説した原田さん。

食料品の消費税を恒久的に無償するなど、物価高対策を中心とした政策を訴えました。

中道・前 原田和広氏「所得の高い人にはそれなりの負担をしてもらう、こうした公平な所得税の分配を行うことによって、中長期的に渡って我々は皆さんの暮らしを楽にして、この苦しい物価高に立ち向かっていけるように、物価高に負けない所得を増やしていく制度をつくり上げていく」

朝から何も食べず遊説を続けていたという原田さん。束の間の休息の時間に、気になっていたことをぶつけてみました。

中道・前 原田和広氏「（Ｑどうしていつもカピバラを持っている？）私ずっと馬面で馬馬って言われてたんですけど、太ったら妻からカピバラにそっくりと言われて、それで愛着を持つようになって殺伐とした選挙の現場に癒しのカピバラを持ち込んでいます」

実は、出陣式の会場にも姿を見せていたカピバラのぬいぐるみ、「カピタロウ」。肌身離さず持ち歩いている理由は…。

中道・前 原田和広氏「ゲン担ぎもあります。やっぱり彼（カピタロウ）を乗せた選挙で繰り上げ当選で初めて議員になることもできたので」

突然の解散総選挙で初めての議員生活はわずか４か月で終わってしまいましたが、その悔しさをバネにしたいと力を込めます。

中道・前 原田和広氏「繰り上げ当選よりはここで勝って、小選挙区で勝って当選して本当に議員になったんだと自信を持ちたいという思いもあるので、そういう意味では逆に解散してくれてよかったかもしれないと思うようにしています。山形県全域のみなさんの暮らしを私は変えるという気持ちでこの選挙に臨んでいます」

■参政党の新人 櫻田恭子さん

参政・新 櫻田恭子氏「私たち山形は農業誇りに思い、この山形から日本を支えていく。こういった力がある県だと思っています。ここを全国、国に持ち帰り、山形の発展、そして山形から日本を支えていく、日本を強くしていく。こういったところを私は訴えていきたいと思っています」

参政党の新人として今回、初めての国政選挙に挑む櫻田恭子さん。選挙戦初日は、山形の強みである農業を支えるための所得補償などを訴えました。

参政・新 櫻田恭子氏「野菜をつくる、お米をつくる、こういった産業を誇りに思い、ここから日本を支えていくべきだと私は思っています。そして今学校で学んでいる子どもたち、この子どもたちが私たち地元の産業を誇りに思い、その産業を

継いでいってくれるような教育、これを突き詰めてまいりたい」

全てが初めての経験だと話す櫻田さん。櫻田さんはこの日、他の候補者よりも早い

午後５時すぎに街宣活動を切り上げました。そのわけが…。

参政・新 櫻田恭子氏「帰ったら夕飯です。今日は鍋を準備してきているので、もう全部切って入れて炊くだけなので。結構、今は寝る時間がない感じでやっています。でもやるしかないです。できないんでなくて、やるかやらないかということで育てられたので」

小学校に通う３人の母親である櫻田さん。育児との二足のわらじだからこそ訴えたい思いがあるといいます。



参政・新 櫻田恭子氏「いろいろ外国人問題とかあるとは思うが、外国の方もホームグラウンドがあって、誇りをもって来て下さっていると思います。私たちもそれと同じように日本人であることに誇りを持つことを訴えていきたい」

衆議院議員選挙は、来月８日に投票と開票が行われます。





