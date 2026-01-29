高校の文化部が合同で行う作品の展示会が、きょうから山形市で始まりました。

【写真を見る】"あの" 名画にそっくりな作品も！ 合同展示会で文化部に魅力発信 ユーモアあり、明るさあり、美味しそうな作品あり！（山形）

文化部の魅力が詰まった展示会になっていました。

県立寒河江高校と県立谷地高校の合同展示会は、幅広い人たちに作品を知ってもらうきっかけをつくろうと２０１４年から開かれていて、会場の山形市・アズ七日町には、美術部、書道部、茶華道部などの作品およそ１００点が並びました。

絵画はユーモアあり、明るさあり、そして美味しそうな作品ありと、見ていてわくわくします。



佐藤友美アナウンサー「あの名画にそっくりです。白猫、黒猫、三毛猫、そしてその中に犬が１匹います。なんでだろう」

その名も、「最後のにゃん餐」。裏切り者とされるユダの席には犬、そしてテーブルには猫の好物・お魚などが並んでいます。

■「春」がテーマの生け花や書道コーナーも！

そしてこちらの生け花のテーマは、「春」

指導している五十嵐清子さん「こっちの方は春めいているんだけど山の方はまだまだだよというのを表現していると思う。ハンノキと言って実がついている松ぼっくりみたいな。これが春先になるともっと緑に芽吹く」

また、こちらも春を表現。一人ひとり違うところに春の魅力を感じているようです。

そして、書道コーナー。

佐藤友美アナウンサー「正月遊びで馴染み深い凧です。凧にはそれぞれの願いが描かれています。そしてあちら、今年の干支、馬。馬のたてがみがなびいているようで勢いを感じますね」

■全国大会に出店！

中には、全国大会に出展する作品も。

生徒の祖父「（孫の字を見て）成長ありますね。全国大会に行くって言っていたから、日本一になってもらいたい」

文化部の魅力が詰まったこの展示会は、来月１日まで開かれています。