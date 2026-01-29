¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î·ì¤¬À®¤»¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤À¡×¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÇßÚÎö¤·¤¿°ì½Ö¤Î¡ÈÂµ»¡É¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤âÂç¶½Ê³¡Ö¥¬¡¼¥Ó¡¼¡ª¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡£±·î20Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î°ìÀï¡Ê¥³¥Í¥ê¥¢¡¼¥ÎÂÐ¥ô¥¡¥Ã¥ì¥Õ¥©¥ê¥¢¡Ë¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¤Îµ»¤ò¶î»È¤·¤¿¶Ã°ÛÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò±é¤¸¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¤È¤Ï¡¢¼ê°Ê³°¤Î²Õ½ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÂ¡¢Æ¬¡¢¶»¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¤³¤È¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢³¤´ß¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¸«¤«¤±¤ë¡£
¡¡¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥Í¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥¬¥Ó¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡£Âè£²¥»¥Ã¥È¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃÆ¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤¯±¦¸åÊý¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥³¡¼¥ÈºÇ¸åÈøÃæ±û¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¬¥Ó¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·üÌ¿¤Ë±¦¤ØÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¥³¡¼¥È³°¤ØÂç¤¤¯½Ð¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¤ò¿¤Ð¤¹¡£ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÊü¤Ã¤¿°ì½³¤ê¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁê¼ê¥³¡¼¥È¤ËÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Í½ÁÛ³°¤ÎÊÖµå¤Ë¡¢¥ô¥¡¥Ã¥ì¥Õ¥©¥ê¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â°ì½ÖÆ°ÍÉ¡£¥ì¥·¡¼¥Ö¡¢¥È¥¹¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥³¥Í¥ê¥¢¡¼¥Î¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¬¥Ó¤ò¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î£Ô£Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö²¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î·ì¤¬À®¤»¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤À¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂè£³¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¥¬¥Ó¤ÏºÆ¤ÓÂ¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥¬¡¼¥Ó¡¼¡ª¥¬¡¼¥Ó¡¼¡ª¡×¤È¡¢¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÌ¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¬¥Ó¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¿Íº²¤è¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢11¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡¢7¿ÍÀ©¡Ê¥½¥µ¥¨¥Á¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¡¢¥Ó¡¼¥Á¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬À¸³è¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯Îð¤ä¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º¡¢¿Í¡¹¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¡¢Í·¤Ó¡¢¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë²¦¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ê°Ê¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ11¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÊ¸²½¤¬¿ÈÂÎ´¶³Ð¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥í¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î°ì½Ö¤Î¡ÈÂµ»¡É¤¬¼«Á³¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤âÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡üÂôÅÄ·¼ÌÀ
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1986Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ø°Ü¤ê½»¤ß¡¢°Ê¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆîÊÆ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀìÌç»ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢°ìÈÌ»æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Þ¥é¥«¥Ê¥ó¤ÎÈá·à¡Ù¡¢¡Ø¾ðÇ®¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£1955Ç¯¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÇßÚÎö¤·¤¿¥¬¥Ó¤Î¡ÈÂµ»¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼
