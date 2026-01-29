日経225先物：29日19時＝40円高、5万3350円
29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円高の5万3350円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては25.6円安。出来高は1713枚となっている。
TOPIX先物期近は3546.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53350 +40 1713
日経225mini 53350 +35 29785
TOPIX先物 3546.5 +3 1846
JPX日経400先物 31985 +35 157
グロース指数先物 691 +0 243
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
