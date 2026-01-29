　29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円高の5万3350円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては25.6円安。出来高は1713枚となっている。

　TOPIX先物期近は3546.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.20ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53350　　　　　 +40　　　　1713
日経225mini 　　　　　　 53350　　　　　 +35　　　 29785
TOPIX先物 　　　　　　　3546.5　　　　　　+3　　　　1846
JPX日経400先物　　　　　 31985　　　　　 +35　　　　 157
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　+0　　　　 243
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース