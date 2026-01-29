「シリーズ党幹部にきく」、きょうは日本維新の会です。与党として挑む初の国政選挙にどのような戦略を描くのか。藤田共同代表に話を聞きました。

藤田共同代表 “高市政権のアクセル役”どう考える

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「動かして動かして、動かしていく」

衆議院が解散された夜、都内でおこなわれた日本維新の会の街頭演説会には多くの人が。野党から与党に立場を変えて挑む初の国政選挙です。

井上貴博キャスター

「街頭演説が始まりました。藤田共同代表ですね、与党として初めて迎える選挙」

今回の選挙で維新が前面に押し出している言葉があります。

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「アクセル役」

「政権のアクセル役」

“高市政権のアクセル役”、その役割をどう考えているのでしょうか。

井上貴博キャスター

「既得権益をぶち壊してもらいたいって思うんですけど、与党に入ると、自民党のアクセルになりすぎると、維新の意味というか、だったら自民党でもいいんじゃないですか」

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「自民党が本当に自分たちでアクセルを踏み込めるよう変わるなら、日本政治のためにはそれでいい。速いスピードで何事も進めていくことをいまの自民党にやれるかというと非常に懐疑的」

社会保障改革が「一丁目一番地」 有権者からは…

連立政権発足後は社会保障改革や副首都構想、衆議院の議員定数削減などの実現に向けて協議を続けてきた維新。

社会保障改革では余剰病床の削減やOTC類似薬の一部を患者負担にするなど、「これまで全く進んでこなかった改革が短期間で前進した」と“与党入り”の成果を訴えます。



さらに今回、訴える政策も…

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「僕らとしては（去年の）参議院選挙から一貫して社会保障改革、社会保険料が相当、家計にダメージを与えているので、これを前に進めていくっていうのが私たちの『一丁目一番地』かなと」

目指すは現役世代の負担軽減。医療費の総額を年間4兆円以上削減し、現役世代1人あたりの社会保険料を年間6万円引き下げるとしています。

有権者からは…

30代

「働く世代の方たちのことを考えてくれているのかなみたいな」

と歓迎する声がある一方で…

20代

「パっと出てきて、いつの間にか与党にいた感じで、正直、何しているのかわからない」

どれだけ訴えを浸透させられるかがカギとなりそうです。

「身を切る改革」与党となり“維新らしさ”は？

さらに維新といえばこれまで…

日本維新の会 藤田文武 幹事長（当時）

「自民党に巣くう長年にわたって積み重ねられた悪習というか、組織全体が腐りきっている」

結党以来、「身を切る改革」を掲げ、自民党の裏金問題では政権を厳しく批判してきました。与党となったことで、“維新らしさ”は失われていないのでしょうか。

井上貴博キャスター

「企業・団体献金についても、踏み込めていないところがありませんか」

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「（企業・団体献金を）唯一、自分たちは『もらわない』と有言実行でやっているんですよ。制度設計については、自民党とはある種、全然考え方が違うので、高市政権誕生の時の1週間の交渉ではまとめられなかった。ただ、高市さんは個人としてはかなり前向きです。（高市総理が）自民党の中をまとめ上げていく仕事に今後なっていく」

ブレーキ役担った公明から… “連立”として問われる真価

長らく自民党のパートナーだった公明党は時に“政権のブレーキ役”を担ってきました。維新は今後、自民党に「もの申す」こともあるのでしょうか。

井上貴博キャスター

「党としても是々非々、非々が見えなくなっている」

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「『是々非々』は野党だったら最後、反対して終わるんですけど、与党だったら反対して止めることができる。これは与党と野党の違いですよね」

“アクセル役”だけではなく、連立のパートナーとして今後、存在感を示せるのか、真価が問われます。