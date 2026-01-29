27日公示された衆議院選挙。党首が熊本入りするなど、選挙戦が本格化しています。参政党の神谷代表が29日、熊本市で街頭演説し、争点のひとつとなっている「減税」について他の党の政策を批判しました。



■参政党・神谷宗幣代表

「30年賃金が上がっていないでしょう。でも企業は売り上げが上がっているんですよ。しっかり地方にお金を落としていくべき、仕事を作っていくべき、それを自民党にやらせるのは参政党だと思います」





29日に熊本駅前で演説した参政党の神谷宗幣代表は、争点のひとつとなっている「減税」について、与党などが掲げる食料品に限った減税は手続きを複雑するだけと批判しました。



■参政党・神谷宗幣代表

「消費税がなくなったから必ずスーパーの食品が10％安くなるとは限らない。私はスーパーの店長だったからよくわかります。インボイス、複数税率は還付金などとやってたらそれだけでみんないっぱいいっぱいになります。だから下げるんだったら一律に下げないとダメです」



演説後、取材に応じた神谷代表は熊本の人たちと話すと参政党の理念と「相通ずるものがある」と述べ、SNSの戦略以外にも自らが選挙区に足を運び、比例票の掘り起こしを狙いたいと話しました。

