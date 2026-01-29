女優の松下奈緒が1月28日に自身のInstagramを更新。出演中のドラマにまつわる“謎解き”を出題し、ファンは大盛り上がりしている。

現在放送中の1月期のドラマ『夫に間違いありません』（フジテレビ系）で主演を務めている松下は《皆さんこんばんは ドラマセットの中に美術さんの粋な計らいが 見つけた瞬間『うわあ』となりました。これがわかる人は“マツシタナオマニア”ですね！ わかるかなあ〜？》とつづり、テーブルの上に並べられた日本酒の1升瓶4本を前に微笑む同ドラマ撮影中のオフショットを公開した。松下は同ドラマでおでん屋を営む役柄で、おでん屋でのシーンも度々登場する。

それぞれの1升瓶には向かって右から「はやこ」「女将」「瀬川」「虎獅子」という銘柄名のラベルが貼られている。

コメント欄にはファンから

《お酒の銘柄は奈緒ちゃんが今までに演じてきた役の名前ですね！！美術スタッフさんの粋な計らいが最高ですね》

と答えを見つけたというコメントが出ているなか、

《お酒の銘柄は右3つはフジテレビさんのドラマでの役 てのは分かりました 虎獅子がーーーうーん》

《今まで演じた役名ですね。でも虎獅子が？まだまだマニアにもなれない〜です。》

と苦戦する声も出ていた。「虎獅子」については、

《んん？もしや虎獅子ってクリスマップ！？ジュンサとアキコのキュンエピソードが大好きです》

と答えを探し出したとみられるコメントも出ている。

芸能記者が言う。

「『はやこ』は、2016年の主演ドラマ『早子先生、結婚するって本当ですか？』で演じた小学校教師・立木早子です。『女将』は、2013年の主演ドラマ『鴨、京都へ行く。-老舗旅館の女将日記-』で、母の急逝後に女将を継いだ上羽鴨役のことです。『瀬川』は、2011年の主演ドラマ『CONTROL〜犯罪心理捜査〜』で演じた刑事・瀬川理央です。いずれもフジテレビの連続ドラマで松下さんが主演した作品です。

そしてファンが苦戦した『虎獅子』ですが、これはSMAPのメンバー5人全員が出演し、2004年12月25日に放送された特別番組『X’smap〜虎とライオンと五人の男〜』（フジテレビ系）のことでしょう。孤児のレオと虎之助という兄弟が妹を探すという内容で、松下さんは女性警官アキコを演じました。

このラベルだけ番組名に由来し、主人公のレオ（獅子）と虎之助（虎）を組み合わせたもので、松下さんの役名ではなかったため、苦戦したファンが多かったのでしょう」

投稿を《本日も『夫に間違いありません』撮影中です！》と締めた松下。美術スタッフの“粋な計らい”で撮影は順調に進んだことだろう。