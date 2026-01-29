空き箱や包装紙、ダンボールなど、猫ちゃんの興味をひくものは身近にたくさんあるもの。今回話題を集めたのは、“ビールの空き箱”に上半身だけ入った猫ちゃんの、お茶目な『かくれんぼ』のシーンでした。投稿は21万表示・2万いいねを記録し「かわいい！」「上手ですねぇ（笑）」といった声が寄せられています。

【写真：『隠れられていると思ってる？』ビールの空き箱に入った猫ちゃん…微笑ましすぎる瞬間】

上手に隠れた？ビールの空き箱に入ってみた猫・琥太郎くん

Xアカウント『こたくん 茶トラ男子』に登場するのは、茶トラの猫・琥太郎（こたろう）くん。2020年7月に飼い主さんのもとへやってきて、2025年5月には5歳の誕生日を迎えたそうです。

そんな琥太郎くんは、缶ビールの空き箱がお気に入りなのだそう。ある日のこと、上半身だけ空き箱の中に入った琥太郎くんの姿が。

6缶用のビールの空き箱は、短いトンネルのような形状。成猫の琥太郎くんが入ると、顔から胸あたりまでは隠れるものの、体はすっかり収まりきらなかったようです。それでも当の本にゃんは「見えてない」と思っていたのか、身をひそめるようなポーズをとっていたのだとか。

「自分では上手に隠れきれていると思ってるみたいですごくかわいい」と話す飼い主さん。まさに『頭かくして尻隠さず』という言葉がぴったりだったそうです。

“隠れてるつもり”の光景がたまらない！反響続々

琥太郎くんの愛らしいかくれんぼの光景は、たくさんの人をくぎ付けにしたようです。「おちゃめさんなところが可愛い」「お尻が丸見えですよ～︎」「ここなら見つかってないニャン」などといった声のほか「上手ですねぇ」「うんうん、天才だと思うよ」といったような、優しく見守るような声も見受けられました。

どのコメントからも、思わずツッコミを入れたくなる琥太郎くんの可愛さと、それを丸ごと受け止めて楽しむ空気感が伝わってきます。

お茶目な姿で、見ている人の心をほっと和ませてくれた琥太郎くん。安心しきった様子でかくれんぼを楽しむ姿からは、穏やかな日常が伝わってくるようでした。

そんな飼い主さんのXアカウント『こたくん 茶トラ男子』では、琥太郎くんのかわいさあふれる投稿をたっぷりと楽しむことができます。

琥太郎くん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「こたくん 茶トラ男子」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。