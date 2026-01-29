子猫たちののんびりとしたひとときを収めた光景が、110万再生を超えて絶賛されています。毛布を前足で揉み始めた子猫をカメラで撮影しようと飼い主さんがカメラを構えた瞬間、さらに可愛い光景が目の前に広がり…？投稿を見た人からは、「かわいいが爆発！」「何度も見てしまう」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：毛布をフミフミする子猫を撮っていたら…予想外の『可愛すぎる光景』】

どんぐりちゃんのフミフミを撮影

子猫たちの可愛すぎるひとときが投稿されたのは、Instagramアカウントの『箕面の保護猫カフェ/カーラキャットカフェ』。この日、投稿者さんが子猫たちの様子を見にいってみると、そこには黒猫のとちちゃんとどんぐりちゃんの姿があったそう。すると、どんぐりちゃんが毛布を前足で揉み始めたため、投稿者さんはその姿をカメラに収めることに。一生懸命毛布をフミフミするどんぐりちゃんの姿に、思わず頬が緩んでしまいます。

そして、投稿者さんはこのあとさらに癒やし溢れる光景を目撃することになったのでした。

カメラを回していたら、とちちゃんが…

どんぐりちゃんが毛布を揉み始めたため、カメラを回し始めた投稿者さん。熱心に毛布をフミフミしているどんぐりちゃんの姿に癒やされていると、どんぐりちゃんの隣にいたとちちゃんが、投稿者さんの方をジッと見つめてきたのだとか。

そして…聞こえるか聞こえないかというくらい小さな声で、投稿者さんに「ニャッ！」と鳴き始めたのだといいます！

投稿者さんがどんぐりちゃんばかり見ていたため、自分も構ってほしくなってしまったのでしょうか？可愛い声で何度も投稿者さんに話しかけるその姿に、大勢の人が胸を射抜かれることとなったのでした。

おしゃべり上手なとちちゃんにキュン♡

そんな可愛いアピールを見せてくれたとちちゃんは、普段からとてもおしゃべりが上手なのだそう。別の日には、他の兄弟と遊んでいる時に、投稿者さんに助けを求めてきたのだとか。

とちちゃんがタワー型のおもちゃに乗っていたところ、とちちゃんと遊ぼうと近くにやってきたくりちゃん。しかし、とちちゃんは遊びモードではなかったようで、くりちゃんのじゃれつきを受け流していたそう。

それでもくりちゃんにじゃれつかれ続けたとちちゃんは…投稿者さんのお顔をジッと見つめ、助けを求めるように「ニャッ」と声をあげたのでした。

そんなさまざまな気持ちを言葉で伝えてくれるとちちゃんの姿に、思わずキュンとしてしまいます。

投稿には、「時間を忘れるほどの癒し♡」「どんぐりちゃんのフミフミもとちちゃんのお声もたまらない」「こんなふたりを毎日愛でられるなんて幸せですね」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『箕面の保護猫カフェ/カーラキャットカフェ』では、そんな個性いっぱいの保護猫ちゃんたちの姿が投稿されていますよ。

とちちゃん、どんぐりちゃん、くりちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「箕面の保護猫カフェ/カーラキャットカフェ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。