

BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023（C）Avex Music Creative / BMSG

ダンス＆ボーカルグループBE:FIRST特集を、WOWOWで3月より2カ月連続で放送・配信する。

ダンス＆ボーカルグループBE:FIRST。オーディション番組「THE FIRST」から誕生し、2021年にメジャーデビューするや瞬く間に各種チャートを席巻し、さらにアメリカ・アジア・ヨーロッパを回るワールドツアーも成功させるなど、次世代を担うグローバルアーティストとして大きな注目を集めている。そんな彼らが、2023年に国立代々木競技場第一体育館で行なった初のアリーナ公演、続いて行なった全国アリーナツアーという二つの大型ライブを、2カ月連続特集として届ける。

ラインナップ

■BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023 3月1日（日）午後5時00分

BE:FIRST初の全国ツアー「BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023」より、初アリーナ公演の模様をお届け。2021年に放送・配信されたオーディション番組「THE FIRST」から誕生したBE:FIRSTは、アグレッシブなパフォーマンスと洗練されたアピアランスを武器に、圧倒的な注目度と熱狂的なファンダムを形成し、ボーイズグループの流れに大きな変化を生み出した。発表する作品がことごとくチャートの上位を席巻し、ファン以外にもその存在が知れ渡り始めた2022年9月に幕を開けた初の全国ツアー「BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023」は、全国17都市で29公演を行ない、各会場を興奮の渦に巻き込んだ。そんなファーストツアーの追加公演として2023年1月に開催された、国立代々木競技場第一体育館での初のアリーナ公演2DAYSのうち2日目の模様をお届けする。ツアーに先駆けてリリースされたファーストアルバム『BE:1』のナンバーを中心に構成されたステージでは、ライブだからこそ輝く圧巻のパフォーマンスが見る者の心を奪う。収録日：2023年1月27日収録場所：東京 国立代々木競技場第一体育館■BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream” 4月放送・配信予定

9都市22公演を回った全国アリーナツアー「BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”」の模様をお届け！2022〜2023年開催の初の全国ツアー「BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023」で、そのケタ外れのスキルの高さを日本中に知らしめたBE:FIRST。彼らが次なるステップとして挑んだのが、会場と演出のグレードをスケールアップし、2023年11月から翌年2月にかけて9都市22公演を行なった初の全国アリーナツアー「BE:FIRST ARENATOUR 2023-2024 “Mainstream”」。

ツアーに先駆けてリリースされた4thシングル「Mainstream」が各種音楽チャートで116冠を獲得、追加公演を含むチケットには合わせて170万件に上る応募が寄せられるほどの争奪戦が繰り広げられた。そうした観客の熱気はメンバーにも伝わり、各会場で見せたパフォーマンスでは進化を遂げたダンスを惜しみなく披露、BE:FIRSTが切り開く新時代を予感させるステージとなった。収録日：2024年2月24日収録場所：宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

番組情報

2カ月連続 BE:FIRST特集BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-20233月1日（日）午後5：00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream” 4月放送・配信予定 ※各番組放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり【番組サイト】https://www.wowow.co.jp/music/befirst/