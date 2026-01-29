愛知県の豊橋市など東三河の5つの市に水を供給する豊川用水の水源「宇連ダム」。しかし、平年60％を超える貯水率は6.8％に。記録的な雨の少なさは野菜にも影響が。

【写真を見る】 ｢農業始めて40年。ここまで雨が少ないのは初めて｣ 記録的な少雨で野菜の生育･価格にも影響が…？ ダイコンは小さく キャベツは軽く 愛知

（松本道弥アナウンサー）

「全国有数の野菜の産地。田原市に来ています。雨が降らない日が続いていますが、野菜にはどのような影響があるのでしょうか」



田原市の西山直司さんはこの時期は主にダイコンを生産しています。





農業歴40年「ここまで雨が少ないのは初めて」

（西山農園･西山直司代表）「この頃極端に雨が少ないから色々困ったこともある」Q.どんな困りごとが？「生育が順調に進まない」通常サイズのダイコンと比較すると、その差は歴然です。

（西山代表）

「今後干ばつが進むと、収穫予定物ものがこういう（小さい）ものが多くなるかも」



田原市では1月の降水量はきのうまでに0.5ミリ。過去最少タイの少なさです。ことしのダイコンは「数」は豊作傾向ですが、今後の天気には心配が拭えません。



（西山代表）

「ここまで雨が少ないのは初めての経験。私が農業始めて40年くらい。（かつてないほど）雨量が少なかったかな」



さらに雨不足の影響は収穫作業にも…。

手作業で収穫するダイコン 土が固くて抜けづらい…

（西山代表）

「土が固まってしまう」

（松本）

「水分不足で土が固まってしまうから、抜けづらい」



ダイコンの収穫は機械化できず、1本1本、手作業で引き抜く必要が。水をまいて土を柔らかくしようとしても凍ってしまう恐れがあり、簡単ではありません。しかも…



（西山代表）

「20メートルくらい円形に水をまく機械があるけれど、豊川用水があるからできるけれど、それも節水で水不足ですという話だから…」



豊川用水は1968年に完成し、慢性的な水不足に悩んでいた渥美半島を全国有数の農業地帯に一変させました。しかし、農業用水も28日から節水率が30%に引き上げられています。

（西山代表）

「今のところ、極端な給水制限はないけれど、『使わないようにしてください』というアナウンスはある」



（松本）

「いつまでに雨が降らないとまずい？」



（西山代表）

「2月半ばまでに雨が降らないといろいろな物に影響が出てくるのかな」



雨が少ない影響は、田原市のキャベツにも…

水が足りず"軽い"キャベツ 価格に大きく影響が…

（キャベツ農家･河合重幸さん）

「最近の水不足で、若干キャベツが軽くなってきた。水分がないから」

小ぶりだというキャベツと通常サイズのキャベツを、切って比較してみました。



（松本）

「小ぶりな方は、葉と葉の間に若干隙間がありますね…大きい方だとぎっちり詰まっている」

キャベツは重さで価格が決まるため、この「軽さ」は売り上げを大きく左右するといいます。



（キャベツ農家･河合さん）

「（ことしのキャベツは）豊作傾向だけど、この水不足で最近出荷量が落ちてきているかな…」



ことしは例年の1割ほど割安だというキャベツですが、今後の価格がどうなるか見通しは難しいようです。

名古屋も1月の降水量は「ゼロ」

この記録的な雨の少なさは東三河に限らず、太平洋側の広い範囲でつづいていて、名古屋も1月の降水量は「ゼロ」です。

（桜沢信司気象予報士）

先ほど発表された最新の1か月予報によると、東海地方の降水量は、むこう1か月も平年を下回る見通しです。水不足を解消できるようなまとまった雨は、しばらく期待できません。

各地の貯水率を見ると、豊川用水の宇連ダムだけではなく大島ダム、三重用水の中里ダムでも貯水率が19.5%で、特に愛知県と三重県のダムが渇水になっています。ことしは、広い範囲で、長期的に、節水が必要になりそうです。