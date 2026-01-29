ブレイク・ライヴリーの泥沼裁判で注目を集める夫ライアン・レイノルズ、代理人が擁護コメント
映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』の撮影中の出来事を巡り、ジャスティン・バルドーニと泥沼裁判を繰り広げているブレイク・ライヴリー。夫ライアン・レイノルズもこの騒動に深く関わっていたことが明らかになるなか、彼の代理人がコメントを発表した。
【写真】泥沼係争中のブレイク・ライヴリー、珍しく夫ライアン・レイノルズとのデート写真を公開
映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』撮影中にバルドーニから受けたセクハラと、彼の行動に異議を唱えたことで中傷キャンペーンという報復を受けたとして、バルドーニと彼の製作会社を提訴したブレイクだが、裁判の過程で、ライアンがこの騒動に関わっていたことが明らかに。先日には、ブレイクが改訂した脚本のバージョンへの支持を求め、ライアンが著名な友人らに連絡を取っていたことが公開され、注目を集めた。
これを受け、ライアンの代理人はPUCKに対し「ライアンが関わっていたのは事実です。妻であり、子どもたちの母親である女性をサポートしない夫などいるでしょうか？」とする声明を発表。
「彼は、セクハラに対して敬意あるやり方で、事を公にせず闘っていたにも関わらず、報復を受ける妻の姿を見てきました。後悔があるとすれば、もっと怒りをあらわにすべきだったという点です。彼は過去も現在もこの先も、ハラスメントや報復のない安全な職場環境で働くという、妻や他の人々の基本的権利を強く信じており、そのために立ち上がる所存です」と述べた。
なお、提訴されたバルドーニはブレイク側の訴えを否定し、ブレイクとライアンを相手取り名誉棄損などで反訴したが、昨年6月に裁判所に棄却されている。
今月22日には、バルドーニ側が求めていた訴訟棄却の申し立てに対する審理が行われ、その過程でライアンが送ったとされるテキストやメールの内容が明らかになった。裁判はこの後、ニューヨーク連邦裁判所にて、2026年5月に行われる予定。
