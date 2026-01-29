還暦迎える大槻ケンヂ、誕生日当日のスペシャルライブをニコニコ生放送で独占中継
大槻ケンヂ（筋肉少女帯／特撮）が2月6日に渋谷・PLEASURE PLEASUREで開催する還暦ライブを、ニコニコ生放送で独占中継する。
【集合ショット】圧巻…！大槻ケンヂ＆小泉今日子ら花の82年組が大集合
同ライブは、大槻の誕生日当日に行われるスペシャルライブ。バックバンドに高橋竜（ベース）、友森昭一（ギター）、長谷川浩二（ドラム）、おおくぼけい（キーボード）、そしてゲストとしてタカハシ ヒョウリを迎え、筋肉少女帯、特撮、ソロ楽曲など幅広い楽曲が披露される予定となっている。
ニコニコ生放送では、このライブの模様を2月6日午後7時から生中継する。還暦の誕生日に歌いまくる“オーケン”の姿をたっぷり楽しみたい。
■『「オーケン・大槻ケンヂ生誕ライブ2026」〜 筋少、特撮、ソロ、還暦オーケンが誕生日に歌いまくります！〜ニコ生独占中継！』
放送日時：2月6日(金) 19時〜
