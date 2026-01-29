Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³¡¢27Ç¯2·îÊÄÅ¹¡¡Å·¿ÀºÆ³«È¯¤ÇÊ£¹ç¥Ó¥ë¤Ë
¡¡¥Ñ¥ë¥³¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï29Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¡¦Å·¿À¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÊ¡²¬¥Ñ¥ë¥³¡×¤ò2027Ç¯2·îËö¤ËÊÄÅ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤ÇºÆ³«È¯·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ËÜ´Û¤È¿·´Û¤Ï²òÂÎ¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤ëÊ£¹ç¥Ó¥ë¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ëÍ½Äê¡£30Ç¯ÅÙ¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ò°÷14¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤¬¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î²¾±Ä¶È¤Ï¤»¤º¡¢¿·¥Ó¥ë¤Ë¥Ñ¥ë¥³¤¬Æþµï¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÌ¤Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ú¤ÆÂØ¤¨¤ÏÊ¡²¬»ÔÃæ¿´Éô¤ÎºÆ³«È¯Â¥¿Ê»ö¶È¡ÖÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼þÊÕ¤Î¥Ó¥ë¤È°ìÂÎ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·úÃÛÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó7900Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Àß·×¡¦À°È÷Èñ¤ÏÌó1Àé²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£