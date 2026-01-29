4匹のワンコが部屋で過ごしている時に、帰省したお兄ちゃんが窓の向こうに現れたら…？ワンコたちの反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破。「とっても嬉しそう」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。

【動画：帰省した息子が突然『窓』から現れた結果→4匹の犬が…気づいた瞬間に『テンションMAXになる光景』】

お兄ちゃんが帰省したら…

YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」には、「豆じろう」くん・「幾三」くん・「凛」ちゃん・「四竜」くんという豆柴の4兄妹の日常が投稿されています。ご紹介するのは、お兄ちゃんが実家に帰省した時の様子。今回は普通に家に入らずに、突然窓の向こうに現れるというドッキリを仕掛けることに。

4匹が部屋で遊んでいる間に、お庭に侵入したお兄ちゃん。さっそく窓にピタッと張りついて、「帰ってきたよ」とアピール！ママさんとパパさんは驚いたフリをして、「何かいるよ！」と教えます。ところが4匹は「え、何？」と不思議そうにしたり遊び続けたりしていて、全くお兄ちゃんに気づかなかったとか…。

気づいた瞬間に、ワンコたちが大喜び！

しばらく窓の前で「誰かいるの？」と様子をうかがっていた幾三くんは、お兄ちゃんに気づいた瞬間に「わんわんっ！」と歓喜の声を上げたそう。すると他の3匹も、ようやくお兄ちゃんが帰ってきたことに気づいたとか。

そして玄関のドアを開けてあげると、4匹はお庭にダッシュ！お兄ちゃんに「おかえりーっ」とじゃれついたり駆け回ったりして、熱烈歓迎してくれたといいます。4匹が喜びを爆発させている姿は、たまらなく可愛いです。お兄ちゃんも歓迎ぶりに愛を感じて、嬉しかったことでしょう。

愛にあふれた光景にほっこり

部屋に入ってからも4匹はお兄ちゃんから離れようとせず、お膝に乗ったり撫でてもらったりして甘え続けていたそう。そして家族団らんを楽しんだ後にお兄ちゃんがコタツで寝落ちすると、末っ子の四竜くんも隣でウトウト…。愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛くて癒される」「テンション爆上がりですね」「登場の仕方が面白すぎｗ」「素敵な家族」「とても幸せな気分になりました」「感動しました」といったコメントが寄せられています。

豆じろうくん＆幾三くん＆凛ちゃん＆四竜くんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。