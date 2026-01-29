飼い主さんがわんちゃんの健康と安全を願うように、わんちゃんにとっても、飼い主さんにはいつでも元気でいてほしいもの。そんなわんちゃんたちが、眠っている飼い主さんの様子を見にやってくる光景が5万再生を突破して話題となっています。その光景を見た人からは、「可愛すぎるｗ」「優しいお母さんみたい」など、絶賛の声があがることとなりました。

【動画：実家で眠っていたら、犬たちが部屋を覗いてきて…何度も『生存確認』に来る光景】

飼い主さんの生存確認にやってきたテンくんとマロンくん

TikTokアカウント『tenten.201』に投稿されたのは、寝ている飼い主さんを心配して何度も見にやってくるわんちゃんたちの光景。この日、飼い主さんはトイプードルのテンくんとマロンくんと一緒に、実家に遊びにきたのだそう。就寝時間になり、部屋の電気を消して布団に入った飼い主さんは、このあと思わずキュンとしてしまう光景を目撃することになったといいます。その光景とは…テンくんとマロンくんが、飼い主さんを心配して様子を見にきたこと！

飼い主さんが静かになったため、テンくんとマロンくんは息をしているか心配になってしまったご様子。それぞれ別のタイミングで、飼い主さんの様子を代わるがわる見に来る姿が可愛すぎます。

何度も巡回をする姿にキュン♡

テンくんとマロンくんによる飼い主さんの生存確認が終わり、静かな時間が戻ってきたのもつかの間。なんと、眠っている飼い主さんの元に、もう一度マロンくんがやってきたのだとか。

どうやら、マロンくんは二重確認を怠らない慎重派のご様子。こんなにしっかりと巡回してもらえたら、いざという時にも安心です。

そんなテンくんとマロンくんの姿は、まるで患者さんがゆっくり眠れているか確認しに来てくれる看護師さんのよう。こんなに可愛い看護師さんに巡回してもらえたら、安心してぐっすりと眠れそうです。

おうちでの就寝タイムでは…

実家にお泊まりした日には、そんな頼もしい巡回姿を見せてくれたテンくんとマロンくんですが、おうちではふたりも肩の力を抜いているのだそう。別の日には、飼い主さんを真ん中に挟んで、テンくんとマロンくんもぐっすりと眠っていたといいます。

その光景はまるで、寝ている時もふたりで飼い主さんを守ってくれているかのよう。可愛いだけではなく、いざという時に頼りになるテンくんとマロンくんのかっこいい姿にキュンとしてしまいます。

眠っている飼い主さんの様子を見にやってくるテンくんとマロンくんの光景は、「看護師さんの夜間巡回なみですね」「確認はするけど、起こさないというお利口さんたち」「嬉しいですね」と、癒やしを届けることに。

TikTokアカウント『tenten.201』では、そんな可愛さと頼もしさを兼ね備えたテンくんとマロンくんのさまざまな一面が投稿されていますよ。

テンくん、マロンくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tenten.201」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。