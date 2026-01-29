３０日にかけて上・中越では山沿いを中心に平地でも大雪となる所がある見込みです。



中越と上越では、２９日夜のはじめ頃から３０日昼前にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。



新潟地方気象台によりますと、日本付近は３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約５５００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が流れ込んでいます。



上・中越では山沿いを中心に平地でも大雪となる所があるとみられ、県内は大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。





◆雪の予想・３０日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 １０センチ下越 山沿い ４０センチ中越 平地 ３０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ３０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 １０センチ新潟県では、３０日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。※２９日午後４時３２分発表「大雪と雷及び突風に関する新潟県気象情報」より