森香澄、恋愛における“減点方式”をやめた理由とは？「男性に期待しすぎてる」

1月28日深夜放送のテレビ朝日系『森香澄の全部嘘テレビ』にて、森香澄が、恋愛の価値観について語った。

この日の放送では、“イマドキ女子”の女子会を覗き見しながら、ゲストと森が恋愛観などについてトーク。

女子会の中で出た、“結婚を意識すると年々理想が高くなる”という意見について、森は、「最初は例えば『優しい人』『イケメン』とかあったかもしれないけど、お付き合いして、何か原因があって別れるわけじゃないですか」「そうすると、“それをしない人”みたいな。っていうのが1個増えるんですよ」「許容ができなくなっていくんですよ」と共感した。

また、“恋は減点方式”という意見に対しては、「もうやめました、減点方式を」「もともと、多分学生の時はそうだったと思うんですけど、それはね、男性に期待しすぎてる」とコメント。

さらに、「“どうせやってくれない”って全部思うっていうか、できないものだと思って最初からお付き合い始まると、え、これはできるの？え、これもできるの？ってなって、自分が楽しくなるんで」「自分の機嫌のために、全部できないものだと思って付き合います」と、“最初から男性の期待値を上げない”という価値観を明かしていた。