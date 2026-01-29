「ZONe ENERGY」は『ドラゴンクエスト VII Reimagined』とコラボレーションを実施することを発表した。

【画像】メタルスライムがデザインされたコラボ商品 パッケージ画像

今回のコラボレーションは、ゲームの発売と同時期に行う「ZONe ENERGY」定番デザインのリニューアルを記念したものだ。

コラボレーション商品として「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」が登場する。シリーズファンにとっておなじみのメタルスライムをデザインに採用している。

『ドラゴンクエストVII Reimagined』の発売日である2月5日には、「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」発売前に体験できるイベントが渋谷で開催される。いち早く手に入れられるほか、特別仕様の自動販売機が並ぶ。

「ZONe ENERGY」製品を飲むことで楽しめるキャンペーンも開催される。「ZONe ENERGY」を飲むことでたまるポイントで、ドラクエのコラボレーショングッズが当たるキャンペーンが行われる。応募方法や景品の詳細はキャンペーンページを確認してほしい。

さらに、「ZONe ENERGY」に貼付されているシールが、期間限定で『ドラゴンクエストVII Reimagined』に登場する「モンスターシール」に変更される。「モンスターシール」の中面に表示されているQRコードを読み込むと、ランダムでオリジナル動画を閲覧することが可能だ。シールは「ZONe ENERGY」シリーズの5製品に割り振られ、全部で30種類用意されている。

コラボレーション商品や定番デザインリニューアルの発売は2月24日に行われる。コラボレーショングッズがもらえるキャンペーンは、先行して2月5日より開催される。

