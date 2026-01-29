町野修斗と高井幸大の所属するボルシアMGと言えば、ブンデスリーガ優勝5回に加えてギュンター・ネッツァーやユップ・ハインケスなど数多くの名プレイヤーが活躍したドイツ屈指の名門だ。



しかし、今シーズンの彼らは極度の不振に陥っている。25日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第19節シュツットガルト戦では0-3で完敗。リーグ戦では直近6試合で僅か1勝しかしていない。





不振の要因が攻撃にあるのは明らかだ。ボルシアMGが無得点に終わった試合はシュツットガルト戦も含めて9試合あり、これは全リーグ戦19試合の約半分にあたる。シュートの総数もリーグ17位の200本と物足りない。今シーズン開幕前にホルシュタイン・キールから加入した町野も、ブンデスリーガではここまで3ゴールと期待通りの結果を出すことができていない。2006-07シーズン以来となる2部降格の可能性も現実味を帯びる中、クラブ上層部は危機感を募らせている。スポーツディレクターのルーヴェン・シュレーダー氏はドイツ紙『Bild』の取材に応じ、以下のように語った。「『順位表の下を見る必要はない』という言葉を私から聞いた人はいないはずだ。我々の目線は常に下に向かっている」ボルシアMGの次戦は、31日に予定されているブレーメン戦。悪い流れを断ち切るために勝利が絶対条件の試合になるだろう。