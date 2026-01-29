29日は県内で火事が相次ぎ、雲仙市では住宅などあわせて3棟が全焼しました。

3日連続で県内には乾燥注意報が発表されていて、消防が注意を呼びかけています。

29日午前11時45分頃、雲仙市千々石町で近くの住民から「建物の屋根から灰色の煙が出ている」と消防に通報がありました。

消防によりますとこの火事で、木造2階建ての住宅2棟と倉庫が全焼し、火は約3時間後に消し止められました。

それぞれの家の住民は外出中で、ケガ人はいませんでした。

火事現場周辺の国道57号では、約3時間にわたり交通規制が行われました。

一方、時津町では午後2時前に「2階部分から炎と黒煙が見える」と消防に通報があり、会社員 石川 敏さん(60)の、木造一部鉄骨2階建て住宅が全焼しました。

（ 近所の住民）

「バーンと爆発音がして、外に出ていたら煙のにおいがした」

出火当時、家には石川さんがいましたが、火事に気付いて逃げ出して無事でした。

県内は全域に乾燥注意報と強風注意報が発表されていて、消防が火の取り扱いに注意を呼びかけています。