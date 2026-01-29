俳優・板垣李光人が２９日までに自身のインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。

２８日に２４歳の誕生日を迎えた板垣。「２４歳になりました。あつちう間です。こうしてどんどん加速してゆくのだと感じると、追い付け追い越せで己も加速して参らねばという思いです。息切れしない程度に、走ってまいります。」と報告し、ヒョウ柄のカーディガン姿のショットをアップ。「そして各位、今年もたくさんの祝福をありがとうございます。毎年こうして人の無条件の優しさに触れると、あたたかい気持ちに包まれるばかりです。先に申し上げた走るということも、たくさんの方の手をお借りして成し得ることです。２４歳の板垣も、何卒よろしくお願い申し上げます。」と感謝をつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「２４歳の李光人くんも応援してます」「いつも元気をありがとう」「これからの一年もりひとくんらしく輝けますよーに」「金髪ビジュ最強」「まるで天使」「言葉のチョイスに いつもメロメロ」「李光人くんの放つ光に導かれ 何とか生を全うしております。」などの声が寄せられている。