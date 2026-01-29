1月29日、日本気象協会は、今シーズン1回目となる桜の開花予想を発表しました。

【写真を見る】【桜の開花予想】トップは東京・福岡で3月21日 全国で平年並みか早い予想 ＜主な地点の開花予想日掲載＞

今年の桜の開花は、西日本でおおむね平年並み、東日本では平年並みか早く、北日本は平年より早い予想です。

東京と福岡が全国トップ

今年の桜の開花は、3月21日に福岡市と東京都千代田区からスタートする見込みです。

福岡市は平年より1日早く、去年より4日早い開花となる予想で、東京都千代田区は平年と去年より3日早く、全国で最も早い開花が予想されています。

その後、3月22日には高知市や名古屋市、23日には熊本市などで次々と開花していく見通しです。

主な地点の開花予想日

日本気象協会が発表している53地点のうち、15地点の開花予想日です。

北海道釧路市 5月10日（早い）

札幌市 4月26日（早い）

青森市 4月17日（早い）

仙台市 4月4日（早い）

秋田市 4月13日（早い）

東京都千代田区 3月21日（早い）

長野市 4月7日（早い）

新潟市 4月3日（早い）

金沢市 3月31日（早い）

名古屋市 3月22日（平年並）

大阪市 3月25日（平年並）

広島市 3月24日（平年並）

高知市 3月22日（平年並）

福岡市 3月21日（平年並）

鹿児島市 3月26日（平年並）

九州地方の予想

九州・山口の開花予想日は以下の通りです。

▼下関市

3月25日（平年差：1日早い / 去年差：1日早い）

▼福岡市

3月21日（平年差：1日早い / 去年差：4日早い）

▼大分市

3月24日（平年差：同じ / 去年差：1日早い）

▼長崎市

3月23日（平年差：同じ / 去年差：1日早い）

▼佐賀市

3月24日（平年差：同じ / 去年差：1日早い）

▼熊本市

3月23日（平年差：1日遅い / 去年差：同じ）

▼宮崎市

3月23日（平年差：同じ / 去年差：1日早い）

▼鹿児島市

3月26日（平年差：同じ / 去年差：2日遅い）

九州・山口の桜は、全体として「平年並み」の開花となる見込みです。

次回の桜の開花予想は、日本気象協会から2月26日（木）に発表されます。