美人インフルエンサー、ショーパン×タイツで美脚際立つ「ラインが美しい」「着こなし完璧」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】インフルエンサーのMINAMIが1月28日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
MINAMIは「コストコ企画した！！楽しかった〜」「動画お楽しみに」とつづり、会員制倉庫型スーパー「コストコ」の前で撮影した写真を投稿。デニムのジャケットにショートパンツと透け感のあるタイツを合わせた美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。また、大きなショッピングバッグを積んだ車のトランクでポーズを決める写真なども載せていた。
この投稿は「スタイル抜群」「脚のラインが美しい」「最高のコーデ」「着こなし完璧」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆MINAMI、美脚際立つショーパン×タイツコーデ披露
◆MINAMIの投稿に「スタイル抜群」と反響
