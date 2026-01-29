「今日好き」横田未来、ラッパー恋人とビーチで寄り添う 沖縄旅行満喫ショットに「キュンキュンする」「ラブラブオーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が1月28日、自身のInstagramを更新。恋人でラッパーのピラフ星人と沖縄を訪れた際の写真を公開した。
【写真】「今日好き」23歳美女「自然体で可愛い」ラッパー恋人とビーチ2ショット
横田は「古宇利島」「さいこー」と記し、砂浜で撮影した写真を投稿。頭に被ったフードを指で摘まれ、上目遣いになる横田の姿が収められている。また同日、ピラフ星人も自身のInstagramを更新し、横田と肩が触れ合う距離で仲良く踊るダンス動画を披露した。
この投稿は「とっても幸せそう」「ラブラブオーラすごい」「仲良しなの伝わる」「自然体で可愛い」「キュンキュンする」と反響を集めている。
横田とピラフ星人は、2024年12月に公開されたピラフ星人の「Knock Knock」ミュージックビデオで共演。同年12月25日にピラフ星人が「クリスマスに想いが届きました！！！」と横田との2ショット動画を載せ、その後デートショットなどを度々公開し、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」23歳美女「自然体で可愛い」ラッパー恋人とビーチ2ショット
◆横田未来、恋人・ピラフ星人との沖縄満喫ショット披露
横田は「古宇利島」「さいこー」と記し、砂浜で撮影した写真を投稿。頭に被ったフードを指で摘まれ、上目遣いになる横田の姿が収められている。また同日、ピラフ星人も自身のInstagramを更新し、横田と肩が触れ合う距離で仲良く踊るダンス動画を披露した。
◆横田未来の投稿に「キュンキュンする」と反響
この投稿は「とっても幸せそう」「ラブラブオーラすごい」「仲良しなの伝わる」「自然体で可愛い」「キュンキュンする」と反響を集めている。
横田とピラフ星人は、2024年12月に公開されたピラフ星人の「Knock Knock」ミュージックビデオで共演。同年12月25日にピラフ星人が「クリスマスに想いが届きました！！！」と横田との2ショット動画を載せ、その後デートショットなどを度々公開し、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】