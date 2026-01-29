谷尻萌アナ、ミニスカ制服ショットから美脚スラリ「現役でもいける」「反則級の美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】フリーアナウンサーの谷尻萌が1月28日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開した。
【写真】26歳フリーアナ「現役でもいける」ミニスカ制服ショット公開
谷尻アナは「お友達の優里ちゃんと制服プリ撮ってオムライス食べていっぱいお喋りして旅行の約束もした〜」「まだ制服いけるかなぁ〜」とつづり、コーディネート写真を投稿。イエローのカーディガンにチェック柄のミニスカートと厚底のショートブーツを合わせた、美しい脚が際立つショットを披露した。また、後ろ姿を収めた写真や女優の笠間優里との2ショットなども載せていた。
この投稿は「可愛すぎる」「現役でもいける」「めちゃくちゃ似合ってる」「反則級の美しさ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆谷尻萌アナ、美脚際立つ制服ショット披露
◆谷尻萌アナの投稿に「現役感すごい」と反響
